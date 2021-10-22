Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 825 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 67.725.000.000 1,48 Ford Otosan 65.620.170.000 9,41 Enka İnşaat 59.808.000.000 1,02 Koç Holding 56.601.244.476 1,11 Garanti Bankası 38.304.000.000 0,57 İskenderun Demir Çelik 38.106.000.000 1,52 ASELSAN 38.076.000.000 1,90 Bim Mağazalar 37.828.560.000 6,81 Turkcell 35.024.000.000 1,73 Tüpraş 34.858.352.640 2,84 SASA Polyester 31.651.200.000 8,96 Tofaş Oto Fabrikası 29.125.000.000 6,81 Akbank 28.340.000.000 0,42 Türk Telekom 26.250.000.000 2,10 Şişe Cam 26.159.848.040 1,02 İş Bankası (C) 24.434.837.100 0,35 Arçelik 22.690.953.124 1,53 Yapı ve Kredi Bankası 21.793.392.313 0,42 Sabancı Holding 21.546.665.511 0,52 Coca Cola İçecek 20.464.129.412 2,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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