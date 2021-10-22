Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 825 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|67.725.000.000
|1,48
|Ford Otosan
|65.620.170.000
|9,41
|Enka İnşaat
|59.808.000.000
|1,02
|Koç Holding
|56.601.244.476
|1,11
|Garanti Bankası
|38.304.000.000
|0,57
|İskenderun Demir Çelik
|38.106.000.000
|1,52
|ASELSAN
|38.076.000.000
|1,90
|Bim Mağazalar
|37.828.560.000
|6,81
|Turkcell
|35.024.000.000
|1,73
|Tüpraş
|34.858.352.640
|2,84
|SASA Polyester
|31.651.200.000
|8,96
|Tofaş Oto Fabrikası
|29.125.000.000
|6,81
|Akbank
|28.340.000.000
|0,42
|Türk Telekom
|26.250.000.000
|2,10
|Şişe Cam
|26.159.848.040
|1,02
|İş Bankası (C)
|24.434.837.100
|0,35
|Arçelik
|22.690.953.124
|1,53
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.793.392.313
|0,42
|Sabancı Holding
|21.546.665.511
|0,52
|Coca Cola İçecek
|20.464.129.412
|2,28
Kaynak: AA
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