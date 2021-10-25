Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 766 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 68.705.000.000 1,50 Ford Otosan 66.181.626.000 9,49 Enka İnşaat 60.480.000.000 1,03 Koç Holding 58.427.091.072 1,14 İskenderun Demir Çelik 38.280.000.000 1,52 Garanti Bankası 38.136.000.000 0,57 ASELSAN 38.030.400.000 1,90 Bim Mağazalar 37.312.440.000 6,71 Tüpraş 35.509.442.560 2,89 Turkcell 34.782.000.000 1,72 SASA Polyester 32.905.600.000 9,31 Tofaş Oto Fabrikası 29.875.000.000 6,99 Akbank 28.808.000.000 0,43 Türk Telekom 26.355.000.000 2,11 Şişe Cam 26.282.376.602 1,02 İş Bankası (C) 24.434.837.100 0,35 Arçelik 22.420.661.842 1,51 Yapı ve Kredi Bank. 21.877.862.826 0,42 Sabancı Holding 21.873.130.140 0,53 Gübre Fabrikaları 21.593.100.000 12,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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