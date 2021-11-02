Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 816 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|68.600.000.000
|1,32
|Ford Otosan
|67.901.085.000
|7,54
|Enka İnşaat
|60.704.000.000
|1,03
|Koç Holding
|59.948.629.902
|1,17
|Garanti BBVA
|43.092.000.000
|0,61
|İskenderun Demir Çelik
|40.078.000.000
|1,39
|Bim Mağazalar
|38.800.080.000
|6,98
|ASELSAN
|37.528.800.000
|1,82
|Tüpraş
|34.908.436.480
|2,84
|Turkcell
|34.738.000.000
|1,72
|SASA Polyester
|34.316.800.000
|8,50
|Akbank
|31.616.000.000
|0,45
|Tofaş Oto Fabrikası
|28.525.000.000
|5,70
|Türk Telekom
|27.125.000.000
|2,17
|Şişe Cam
|26.343.640.883
|0,97
|İş Bankası (C)
|26.144.825.700
|0,37
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.074.096.159
|0,43
|Arçelik
|23.407.225.021
|1,58
|Gübre Fabrikaları
|23.279.800.000
|13,52
|Sabancı Holding
|23.015.756.342
|0,55
Kaynak: AA
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