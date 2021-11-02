Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 816 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 68.600.000.000 1,32 Ford Otosan 67.901.085.000 7,54 Enka İnşaat 60.704.000.000 1,03 Koç Holding 59.948.629.902 1,17 Garanti BBVA 43.092.000.000 0,61 İskenderun Demir Çelik 40.078.000.000 1,39 Bim Mağazalar 38.800.080.000 6,98 ASELSAN 37.528.800.000 1,82 Tüpraş 34.908.436.480 2,84 Turkcell 34.738.000.000 1,72 SASA Polyester 34.316.800.000 8,50 Akbank 31.616.000.000 0,45 Tofaş Oto Fabrikası 28.525.000.000 5,70 Türk Telekom 27.125.000.000 2,17 Şişe Cam 26.343.640.883 0,97 İş Bankası (C) 26.144.825.700 0,37 Yapı ve Kredi Bankası 24.074.096.159 0,43 Arçelik 23.407.225.021 1,58 Gübre Fabrikaları 23.279.800.000 13,52 Sabancı Holding 23.015.756.342 0,55 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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