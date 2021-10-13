Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Ford Otosan 1.594.826.031 Garanti Bankası 1.523.270.280 Türk Hava Yolları 1.467.916.583 ASELSAN 1.401.633.126 Tüpraş 975.340.230 Kardemir (D) 905.712.229 Petkim 769.688.194 Emlak Konut GMYO 671.226.885 Şişe Cam 625.707.664 Ereğli Demir Çelik 600.812.572 Yapı ve Kredi Bankası 516.975.786 Koç Holding 494.080.119 Akbank 440.680.320 Koza Altın 413.887.986 Otokar 397.084.116 Arçelik 381.009.177 SASA Polyester 375.358.212 Tofaş Oto Fabrikası 361.602.024 Karsan Otomotiv 353.396.787 İş Bankası (C) 284.247.674 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor

Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu

"Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Rus ve İngiliz turistler "kız arkadaşa bakma" tekme, tokat kavga etti

Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim

İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında

20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı

Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu