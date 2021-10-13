Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Ford Otosan
|1.594.826.031
|Garanti Bankası
|1.523.270.280
|Türk Hava Yolları
|1.467.916.583
|ASELSAN
|1.401.633.126
|Tüpraş
|975.340.230
|Kardemir (D)
|905.712.229
|Petkim
|769.688.194
|Emlak Konut GMYO
|671.226.885
|Şişe Cam
|625.707.664
|Ereğli Demir Çelik
|600.812.572
|Yapı ve Kredi Bankası
|516.975.786
|Koç Holding
|494.080.119
|Akbank
|440.680.320
|Koza Altın
|413.887.986
|Otokar
|397.084.116
|Arçelik
|381.009.177
|SASA Polyester
|375.358.212
|Tofaş Oto Fabrikası
|361.602.024
|Karsan Otomotiv
|353.396.787
|İş Bankası (C)
|284.247.674
Kaynak: AA
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