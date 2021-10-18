Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.118.903.505
|Türk Hava Yolları
|1.037.190.142
|Tüpraş
|1.014.633.668
|Kardemir (D)
|999.198.853
|Şişe Cam
|913.010.818
|ASELSAN
|728.519.614
|Gübre Fabrikaları
|690.991.887
|Ereğli Demir Çelik
|645.440.967
|Yapı ve Kredi Bankası
|508.628.892
|Petkim
|458.375.399
|Akbank
|453.653.327
|Bim Mağazalar
|401.789.144
|Ford Otosan
|379.486.779
|Koza Altın
|354.043.528
|Emlak Konut GMYO
|341.912.507
|Koç Holding
|323.433.282
|Koza Madencilik
|302.290.539
|İş Bankası (C)
|247.831.310
|Biotrend Çevre ve Enerji
|239.409.832
|Odaş Elektrik
|205.809.487
Kaynak: AA
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