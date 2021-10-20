Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.535.361.709
|Garanti Bankası
|1.798.432.962
|Gübre Fabrikaları
|1.150.696.171
|Tüpraş
|766.984.046
|ASELSAN
|753.816.031
|Ford Otosan
|677.643.914
|Emlak Konut GMYO
|677.056.592
|Yapı ve Kredi Bankası
|675.791.299
|Kardemir (D)
|609.776.892
|Petkim
|522.582.248
|Ereğli Demir Çelik
|475.204.995
|Şişe Cam
|428.567.245
|Akbank
|426.762.324
|Koç Holding
|422.407.924
|Koza Altın
|421.914.246
|SASA Polyester
|320.056.940
|Koza Madencilik
|288.609.035
|TAV Havalimanları
|282.683.203
|İş Bankası (C)
|268.661.935
|Pegasus
|258.621.239
Kaynak: AA
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