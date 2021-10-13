Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.472 -1,79 BIST ANKARA 2.140 -0,06 BIST ANTALYA 2.407 -1,90 BIST BALIKESİR 1.821 -1,88 BIST BURSA 3.885 1,77 BIST DENIZLI 1.812 -0,97 BIST ISTANBUL 1.540 -0,17 BIST IZMIR 3.312 -0,59 BIST KAYSERI 10.061 0,68 BIST KOCAELI 4.035 1,25 BIST KONYA 2.183 -0,36 BIST TEKIRDAĞ 9.404 -2,00 BIST AYDIN 1.052 -0,11 BIST MANISA 1.258 -1,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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