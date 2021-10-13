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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

13.10.2021 18:39
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.472-1,79BIST ANKARA2.140-0,06BIST ANTALYA2.407-1,90BIST BALIKESİR1.821-1,88BIST BURSA3.8851,77BIST DENIZLI1.812-0,97BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA11.472-1,79
BIST ANKARA2.140-0,06
BIST ANTALYA2.407-1,90
BIST BALIKESİR1.821-1,88
BIST BURSA3.8851,77
BIST DENIZLI1.812-0,97
BIST ISTANBUL1.540-0,17
BIST IZMIR3.312-0,59
BIST KAYSERI10.0610,68
BIST KOCAELI4.0351,25
BIST KONYA2.183-0,36
BIST TEKIRDAĞ9.404-2,00
BIST AYDIN1.052-0,11
BIST MANISA1.258-1,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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