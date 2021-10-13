Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.472
|-1,79
|BIST ANKARA
|2.140
|-0,06
|BIST ANTALYA
|2.407
|-1,90
|BIST BALIKESİR
|1.821
|-1,88
|BIST BURSA
|3.885
|1,77
|BIST DENIZLI
|1.812
|-0,97
|BIST ISTANBUL
|1.540
|-0,17
|BIST IZMIR
|3.312
|-0,59
|BIST KAYSERI
|10.061
|0,68
|BIST KOCAELI
|4.035
|1,25
|BIST KONYA
|2.183
|-0,36
|BIST TEKIRDAĞ
|9.404
|-2,00
|BIST AYDIN
|1.052
|-0,11
|BIST MANISA
|1.258
|-1,97
Kaynak: AA
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