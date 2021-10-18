Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.340
|0,66
|BIST ANKARA
|2.133
|-0,19
|BIST ANTALYA
|2.467
|0,46
|BIST BALIKESİR
|1.842
|0,79
|BIST BURSA
|3.921
|1,58
|BIST DENIZLI
|1.805
|0,26
|BIST ISTANBUL
|1.549
|0,70
|BIST IZMIR
|3.331
|1,38
|BIST KAYSERI
|9.711
|-0,10
|BIST KOCAELI
|4.087
|0,59
|BIST KONYA
|2.145
|-0,56
|BIST TEKIRDAĞ
|9.667
|0,97
|BIST AYDIN
|1.043
|0,08
|BIST MANISA
|1.243
|0,22
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi