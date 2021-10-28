Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 12.999 0,43 BIST ANKARA 2.190 -0,32 BIST ANTALYA 2.492 -0,67 BIST BALIKESİR 1.877 -0,36 BIST BURSA 4.113 -0,34 BIST DENIZLI 1.853 0,48 BIST ISTANBUL 1.641 0,14 BIST IZMIR 3.475 0,59 BIST KAYSERI 11.200 -0,62 BIST KOCAELI 4.541 0,08 BIST KONYA 2.206 -0,48 BIST TEKIRDAĞ 9.572 -0,16 BIST AYDIN 1.115 -1,93 BIST MANISA 1.367 0,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi

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