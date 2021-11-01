Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 12.612 -2,98 BIST ANKARA 2.197 0,32 BIST ANTALYA 2.519 1,07 BIST BALIKESİR 1.892 0,82 BIST BURSA 4.120 0,17 BIST DENIZLI 1.866 0,67 BIST ISTANBUL 1.653 0,76 BIST IZMIR 3.485 0,28 BIST KAYSERI 11.000 -1,79 BIST KOCAELI 4.580 0,85 BIST KONYA 2.211 0,22 BIST TEKIRDAĞ 9.599 0,28 BIST AYDIN 1.129 1,21 BIST MANISA 1.369 0,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti

CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi

Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor

Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!

'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi

Shakira ve Pique'nin pozu gündem oldu! Sosyal medyada ilk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar

Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum

Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı