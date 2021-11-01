Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.612
|-2,98
|BIST ANKARA
|2.197
|0,32
|BIST ANTALYA
|2.519
|1,07
|BIST BALIKESİR
|1.892
|0,82
|BIST BURSA
|4.120
|0,17
|BIST DENIZLI
|1.866
|0,67
|BIST ISTANBUL
|1.653
|0,76
|BIST IZMIR
|3.485
|0,28
|BIST KAYSERI
|11.000
|-1,79
|BIST KOCAELI
|4.580
|0,85
|BIST KONYA
|2.211
|0,22
|BIST TEKIRDAĞ
|9.599
|0,28
|BIST AYDIN
|1.129
|1,21
|BIST MANISA
|1.369
|0,17
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi