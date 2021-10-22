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Bursa'da zeytin alımı başladı - Son Dakika

Bursa'da zeytin alımı başladı

22.10.2021 17:52
Bursa'da zeytin alımı başladı

Marmarabirlik Başkan Vekili Ali Yıldız, Mudanya, Tirilye, Yörükali ve Başköy'deki merkez alım depolarında bugünden (cuma) itibaren zeytin alımına başladıklarını duyurdu.

Marmarabirlik Başkan Vekili Ali Yıldız, Mudanya, Tirilye, Yörükali ve Başköy'deki merkez alım depolarında bugünden (cuma) itibaren zeytin alımına başladıklarını duyurdu.

Başkan Vekili Ali Yıldız, ayrıca köy alım yerlerinin açılma tarihinin de zeytinin olgunlaşma durumuna göre yakın bir zamanda belirleneceğini ifade etti. Yıldız yaptığı açıklamanda, "Kurumumuzun üreticisine sahip çıkmak için bu yıl erken fiyat açıklamasının zeytincimizin lehine olduğunu görmekteyiz. Kooperatifine sahip çıkan üreticimizin her zaman kazandığı gibi bu sene de kazanacağı aşikardır" diyerek, 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu ile birlikte zeytin üreticisine bereketli mahsüller diledi. - BURSA

Bursa'da zeytin alımı başladı

Marmarabirlik, Mudanya, Zeytin, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa'da zeytin alımı başladı - Son Dakika Ekonomi


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