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Çerkezköy TSO Meclis toplantısında Özbekistan'a yatırım ve ÇEF ele alındı - Son Dakika

Çerkezköy TSO Meclis toplantısında Özbekistan'a yatırım ve ÇEF ele alındı

21.10.2021 12:11
Çerkezköy TSO Meclis toplantısında Özbekistan'a yatırım ve ÇEF ele alındı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ekim ayı meclis toplantısında Özbekistan'da yapılabilecek yatırımlar ve Çerkezköy Endüstriyel Fuarı (ÇEF) 2021 ele alındı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ekim ayı meclis toplantısında Özbekistan'da yapılabilecek yatırımlar ve Çerkezköy Endüstriyel Fuarı (ÇEF) 2021 ele alındı.

Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan'ın yönetiminde ÇTSO konferans salonunda gerçekleştirilen ekim ayı meclis toplantısı, saygı duruşu ile başladı. Toplantıda eylül ayı gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanın ibrası görüşüldü. Eylül ayı itibarı ile 2021 yılı gelir hedefinin yüzde 95'inin gerçekleştiği, gider bütçesine göre ise harcamaların yüzde 48,5 olarak yapıldığı belirtildi. Meclis Başkanı Erdoğan, 22-24 Eylül tarihleri arasında Özbekistan'ın Taşkent kentinde gerçekleşen Uzbuild 2021 Yapı Fuarı ve iş ziyareti, Özbekistan'da yapılabilecek yatırımlar ve ihracat olanakları ile ilgili bilgiler verdi.

Bu yıl 24-27 Ekim tarihleri arasında 5'incisi gerçekleşecek olan ve 25 Ekim Pazartesi günü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımlarıyla resmi açılışı yapılacak olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı (ÇEF) 2021 hakkında da Genel Sekreter Hakan Gel tarafından meclis üyelerine bilgi verildi. Hakan Gel, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Trakya Kalkınma Ajansı ve Çerkezköy Belediyesi işbirliğinde gerçekleşecek olan fuarda 100'e yakın firmanın stant açacağını, fuar süresince markalaşma, patent, satın alma konularında sunumlar olacağını söyledi. Toplantı dilek ve temenniler ile sona erdi. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy TSO Meclis toplantısında Özbekistan'a yatırım ve ÇEF ele alındı
Çerkezköy TSO Meclis toplantısında Özbekistan'a yatırım ve ÇEF ele alındı

Meclis Başkanı, Özbekistan, Ticaret, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çerkezköy TSO Meclis toplantısında Özbekistan'a yatırım ve ÇEF ele alındı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Çerkezköy TSO Meclis toplantısında Özbekistan'a yatırım ve ÇEF ele alındı - Son Dakika
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