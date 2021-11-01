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Çevik: "Zamlar rekabet gücümüzü aşağı çekiyor" - Son Dakika

Çevik: "Zamlar rekabet gücümüzü aşağı çekiyor"

01.11.2021 23:05
Çevik:

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, doğalgaz sanayi tarifesinde yılbaşından bu yana yüzde 148'e yaklaşan zammın üreticinin maliyet yükünü iyice ağırlaştırdığını söyledi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, doğalgaz sanayi tarifesinde yılbaşından bu yana yüzde 148'e yaklaşan zammın üreticinin maliyet yükünü iyice ağırlaştırdığını söyledi. Çevikel, küresel arenada rekabet gücünün muhafaza edilmesi için karar vericilerin üretici dostu bakış açısıyla zamları gözden geçirmesi gerektiğini kaydetti.

Organize sanayi bölgesi veya kullanıcı birliği abonelerinin tükettiği bin metreküp doğalgazın fiyatı yaklaşık yüzde 48 arttı. Yılbaşından bu yana doğalgaz sanayi tarifesinde yüzde 148'e yakın zam yapılmasının iş dünyasında endişeye sebep olacağını belirten TÜGİAD ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Üretimde çarkları döndürmek için çabalayan sanayicinin yükü acilen hafifletilmeli" dedi.

"Rekabet gücünü zayıflatıyor"

Zamların rekabet gücünü olumsuz etkileyebilecek seviyede olduğuna dikkati çeken Çevikel, üretim süreçlerinin işleyişi için endişe duyduklarını belirterek "Üretim maliyetleri her geçen gün artıyor. Zorlu piyasa koşullarında doğalgazda sanayiye yönelik yüzde 48'lik artış ile yılbaşından bu yana yapılan zam oranı yüzde 148'e yaklaşmış oldu. Enerji maliyetlerinin yükselmesi, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki sanayicilerin rekabet şansını zorluyor. Mevcuttaki rekabet gücümüzü aşağı çekiyor. Doğalgazla elektrik üreten santrallerin maliyetleri arttığı zaman, piyasa takas fiyatı da yukarı hareket ediyor. Yani doğalgaz zamları, elektriğe de zam olarak yansıyor. Organize sanayi bölgeleri gibi enerji kullanımı yoğun yerler için yapılan zamlar, sanayicinin belini bükebilecek nitelikte. Üretim süreçlerinde işleyişin bozulma ihtimaline karşı endişeliyiz" diye konuştu.

"Maliyet artışı motivasyonu düşürüyor"

Maliyet artışının zorlu süreçlerde bile üretmekten vazgeçmeyen iş insanları için motivasyonu düşürücü etkide olduğunu da dile getiren Çevikel, "Geçirdiğimiz zorlu süreçleri birlik beraberliğimiz ve sanayicimizin olağanüstü gayretiyle atlattık. Küresel pandemi sürecinde bile üretmekten vazgeçmeyen iş insanlarının üretim maliyetlerinin artmasıyla motivasyon kaybetmesini istemiyoruz. Sanayicimizin çarkları döndürebilmesi için omuzlarındaki maliyet yükünün hafifletilmesi gerekiyor. İş dünyası olarak karar vericilerden, alınan zam kararının üretici dostu bakış açısıyla yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Organize Sanayi Bölgesi, Doğalgaz, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çevik: 'Zamlar rekabet gücümüzü aşağı çekiyor' - Son Dakika Ekonomi


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