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DASK'tan İzmir depreminin birinci yılı mesajı Açıklaması - Son Dakika

DASK'tan İzmir depreminin birinci yılı mesajı Açıklaması

30.10.2021 16:46
DASK'tan İzmir depreminin birinci yılı mesajı Açıklaması

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin, "Bugün itibarıyla İzmir ve çevre illerden aldığımız toplam 30 bin hasar dosyasına 410 milyon TL hasar ödemesi yaptık. Bu tutar kurum tarihimizin tek bir depremde yaptığı en yüksek hasar ödemesidir.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin, "Bugün itibarıyla İzmir ve çevre illerden aldığımız toplam 30 bin hasar dosyasına 410 milyon TL hasar ödemesi yaptık. Bu tutar kurum tarihimizin tek bir depremde yaptığı en yüksek hasar ödemesidir. DASK'ın kuruluşundan bu yana sigortalılara yaptığı toplam hasar ödemesi ise 1,1 milyar TL'ye ulaşmış durumdadır." ifadelerini kullandı.

DASK'tan yapılan açıklamada, 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde acıların hala taze olduğu belirtilerek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilendi.

Açıklamada, DASK'ın önceliğinin, sigortalıların depremin ardından en kısa sürede tazminat ödemelerini alarak hayatlarına devam etmelerine destek olmak olduğu, tüm planlamaları ve çalışmaları bu öncelikle yürüttüğü bildirildi.

30 Ekim 2020'deki İzmir depreminden çok kısa bir süre sonra DASK'ın, hasar tespit çalışmalarına başlamak ve bir an önce vatandaşlara ihtiyacı olan desteği sunabilmek için deprem bölgesinde olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk kez bir depremin ardından sigortalılarımızın soru ve taleplerine en hızlı şekilde dönüş yapabilme hedefiyle DASK İletişim Merkezi'ni kurduk. Eksper görevlendirmelerimizi de hızla yaparak depremden sonra kısa bir süre içinde ilk hasar ödemelerini gerçekleştirdik. Bugün itibarıyla İzmir ve çevre illerden aldığımız toplam 30 bin hasar dosyasına 410 milyon TL hasar ödemesi yaptık. Bu tutar kurum tarihimizin tek bir depremde yaptığı en yüksek hasar ödemesidir. DASK'ın kuruluşundan bu yana sigortalılara yaptığı toplam hasar ödemesi ise 1,1 milyar TL'ye ulaşmış durumdadır. DASK'ın kuruluşundan bugüne geçen 21 yılda, Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sayısı 10 milyonu aşarken, sigortalılık oranı yüzde 59'a yükseldi. Ancak bizim hedefimiz elbette yüzde 100 sigortalılık oranına ulaşmak. Tüm vatandaşlarımızı, bu hedefimize ortak olarak evlerini Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altına almaya davet ediyoruz."

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Türk Lirası, İzmir, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DASK'tan İzmir depreminin birinci yılı mesajı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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