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Dicle'de küçük sanayi sitesi yapımı için esnafla toplantı yapıldı - Son Dakika

Dicle'de küçük sanayi sitesi yapımı için esnafla toplantı yapıldı

15.10.2021 16:29
Dicle'de küçük sanayi sitesi yapımı için esnafla toplantı yapıldı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yapılması planlanan küçük ölçekli sanayi sitesiyle ilgili olarak esnaf ile toplantı yapıldı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yapılması planlanan küçük ölçekli sanayi sitesiyle ilgili olarak esnaf ile toplantı yapıldı.

Dicle Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı Felat Aygören, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Esat Yeşil, Diyarbakır Milli Emlak İl Müdürü İbrahim Varsak, birçok kurum yöneticileri ile çok sayıda esnaf katıldı. Toplantıda konuşan Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, "Dicle'de küçük sanayi sitesi, burada hakikaten bir küçük sanayi sitesinin olması bir ihtiyaç, buranın gelişmesi açısından bir ihtiyaç. İnşallah bu toplantıda sorusu olan varsa, kafasında soru işaretleri olanlar varsa, onların cevabının da en kısa sürede verileceğini umuyorum. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun. Toplantımız hayırlara vesile olsun. Hepiniz tekrar hoş geldiniz" dedi.

İlçeye Küçük Sanayi Sitesi yapımı için her türlü katkıyı sunacaklarını belirten Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, "Göreve geldiğimiz zaman bizim esnaf arkadaşlar birçok defa küçük sanayi sitesi için toplantı da yaptık. Tabi bizim en büyük dezavatıjımız, belediyemizin herhangi bir arazisinin olmayışından dolayı bu kadar gecikti. Tabi ondan sonra sanayi Odası Başkanımız Mehmet Kaya'nın destekleriyle hazine arazisinin tahsisi için işlemleri devam ediyor. Tabi Dicle merkez için şu an yaklaşık 90'a yakın sanayide olması gereken esnaf var. Hem genç nüfusun Dicle'den gidişini engelleyeceğiz. Hem Dicle'deki sanayi işini yapan esnafımızın da sanayiye gitmesiyle Dicle ilçe merkezi gerçekten çok rahatlayacak. Ondan dolayı katkısı olan bütün herkese teşekkür ediyoruz. Belediye olarak da, elimizden gelen her türlü desteği sunarız" şeklinde konuştu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, "Dicle'nin kendisinden kaynaklanan bir talebini hayata geçirmeye çalıştık. Sağ olsun içinizdeki 4, 5 yatırımcı arkadaş gelip, Dicle'de böyle bir şey yapmak istediklerini söyleyince, ilk defa bir ilçede gerçekten iş yerleri sahipleri odaya gelip, böyle bir talepte bulundular. Dicle'de talep tamamen sizden gelince, biz de bu işle ilgi önemli bir çalışma yaptık. Sağ olsun gerek Kaymakamlarımız, belediye başkanımız, Diyarbakır'daki hem Sanayi İl Müdürümüz, hem Milli Emlak Müdürümüz ve diğer kurumlar verdikleri destekle önemli bir noktaya geldik. Artık bu saatten sonra tüm kamu yazışmaları da bitti. Bu saten sonra bizle kooperatifin yol almasıyla bu hayata geçecek. Küçük sanayi siteleri bence ilçeden kente göçü engelleyecek en önemli yapılardır. Hem diğer ilimiz ilçelerine, hem bölgeye iyi bir model olacaktır, diye düşünüyoruz. Burada biraz daha genç nüfusu da çalıştıracak yeni işletme sahaları açmayı hedefimize koyduk. Belki biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu yapının içinde olacağız; destek olmak için ve buraya katkı koymak için. Bu modelle birlikte doğrusu Dicle'de buna başladıktan sonra iki tane ilçemizde daha şu an bize yoğun talep geldi. Biri Hani, biri Lice. Ama biz Dicle'yi sonlandırmadan, doğrusu bu modeli görmeden onlara geçmek çok doğru olmaz. Ben Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve destek veren bütün kurum müdürlerimize teşekkür ederek, küçük sanayi sitesinin Dicle için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan esnafa küçük sanayi sitesinin yapımıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Toplantıdan sonra Dicle Öğretmenevine geçen esnaf burada toplantıdaki protokol üyeleriyle birlikte öğle yemeğinde bir araya gelerek, bir süre görüştü. - DİYARBAKIR

Dicle'de küçük sanayi sitesi yapımı için esnafla toplantı yapıldı
Dicle'de küçük sanayi sitesi yapımı için esnafla toplantı yapıldı
Dicle'de küçük sanayi sitesi yapımı için esnafla toplantı yapıldı
Dicle'de küçük sanayi sitesi yapımı için esnafla toplantı yapıldı

Diyarbakır, Hisarcık, Esnaf, Dicle, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dicle'de küçük sanayi sitesi yapımı için esnafla toplantı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Dicle'de küçük sanayi sitesi yapımı için esnafla toplantı yapıldı - Son Dakika
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