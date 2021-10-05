Diyarbakır'da 'Soya tarla günü' etkinliği düzenlendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Progen Tohum işbirliğinde düzenlenen tarla gününde soya tarımının potansiyeli çiftçilere gösterildi.

Diyarbakır merkez Kayapınar Çölgüzeli Mahallesinde düzenlenen soya tarla günü etkinliğine Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, müdür yardımcılara, şube müdürleri, Progen Tohum Genel Koordinatörü Prof. Dr. Cafer Mart, teknik elemanlar ve üreticiler katıldı.

"Ülkenin en önemli ve en çok ihtiyaç duyduğu soyadır"

Tarla günü programında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, "Birkaç yıldan beri özellikle bu bölgede sulu tarımda alternatif bitki noktasında soya üretiminin geliştirilmesi için çaba sarf ediliyor. Belli bir noktaya gelmiş durumdayız. Yaklaşık 2 bin dekar civarında bir ekim alanına ulaştık ama bu yeterli bir rakam değil. Önümüzdeki günlerde sulama alanları da gittikçe artacak. Biz burada sulu tarımda çeşitli ürünleri bu rekabetin içerisine katacağız. Ülkenin en önemli ve en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerinden bir tanesi soyanın tarımının burada gelişmesini ileride hep beraber göreceğiz" dedi.

"Diyarbakır'a büyük ölçekte bir tarım hali olması gerekmektedir"

Elde edilen verim 1'inci üründe 350 ile 400 kilogram civarında olduğunu aktaran Atalar, "2'inci üründe 250 kilogram civarındadır. Geçen sene bunu gördük. Bu sayede mısır ve pamuğa da alternatif olabilecek bir ürün. Pazar sıkıntısı yok. Ciddi anlamda yem rasyonunda kullanılan bir bitki. Özellikle yağ elde ediliyor. Yenilebilir protein oranı yüksek. Dolayısıyla ülkemize katma değeri olan ürünlerden bir tanesi. Beklediğimiz düzeyde değiliz. Bu ekim alanlarının ciddi anlamda artış göstermesi lazım. Daha çok eğitimini ve yayımını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu anlamda Diyarbakır'ımıza büyük ölçekte bir tarım hali olması gerekmektedir. Bizde bununla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buradaki değerli üreticilerimize teşekkür ve tebriklerimi sunuyorum. Bu ürünü ekip denedi. Etrafındaki çiftçilere örnek olma noktasında bir çaba gösterdi. Hayırlı bir sezon olur inşallah" diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Progen Tohum Genel Koordinatörü Prof. Dr. Cafer Mart da, soyanın birim alandan daha fazla ve ucuz protein sağlayan bir ürün olduğunu belirterek, "Rhizobium bakterisi vasıtasıyla serbest azotu toprağa kazandırması nedeniyle kendisinden sonra gelen ürüne dekara 8 ile 9 kilogram civarında saf azot bırakıyor. Bu özelliğinden dolayı alternatif ürün olan mısıra oranla yedide bir düzeyde sadece 5 kilogramda azota gerek duyduğu topraklarımızın çoraklaşmasını ve nitrat kirlenmesini önlemek için, sürdürülebilir tarım için uygulanacak münavebede soyanın mutlaka yer alması gerekir" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 'Soya Tarla Günü' etkinliği soya fasulyesi hasadına başlamasıyla sona erdi.