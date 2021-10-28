Üye Girişi
Doğa öğrencileri İTÜ'de düzenlenen festivale katıldı - Son Dakika

Doğa öğrencileri İTÜ'de düzenlenen festivale katıldı

28.10.2021 11:04
Doğa öğrencileri İTÜ'de düzenlenen festivale katıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) okula dönüş için düzenlediği festivale İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri de katıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) okula dönüş için düzenlediği festivale İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri de katıldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, festival alanında farklı branşlarda yer alan öğrenci kulüplerini yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler tüm projeleri yakından inceledi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri festivale katılmaktan oldukça memnun olduklarını, İTÜ'nün bilgi ve birikimi ile şimdiden tanışmanın kendileri için önemli olduğunu aktardı.

Okula Dönüş festivalinde Doğalı öğrencilere eşlik eden Doğa'dan mezun İTÜ'de Çevre Mühendisliği okuyan birinci sınıf öğrencisi Elif Altınçekiç öğrencilere, şimdiden İTÜ'lü olmak için çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, "Öğrencilerimiz; bilim, teknoloji ve sanattaki uzmanlığı ve yaratıcılığı ile 250 yıllık geçmişe sahip İstanbul Teknik Üniversitesinin farklılıklarından ve imkanlarından yararlanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji, Festival, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğa öğrencileri İTÜ'de düzenlenen festivale katıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor 10:40 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden işlem görüyor 10:33 Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden işlem görüyor Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü 10:21 Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü 10:15 Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı 09:54 Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim 09:20 Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim
HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin 08:43 HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek 07:36 Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek

Son Dakika Haberleri
10:41 Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı
10:40 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor
10:33 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler
10:31 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan güncel olaylar
10:27 Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor
10:20 Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü
10:16 Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi olayının iç yüzü: Sınır dışı edecektik, birbirlerine suç atmaya başladılar
10:15 Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü
09:53 Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı
09:44 Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?
Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı         
10:42
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor         
10:28
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi olayının iç yüzü: Sınır dışı edecektik, birbirlerine suç atmaya başladılar Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi olayının iç yüzü: Sınır dışı edecektik, birbirlerine suç atmaya başladılar         
10:17
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?         
09:45
25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı         
09:13
Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtulmuştu, balkondan düşerek yaşamını yitirdi Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtulmuştu, balkondan düşerek yaşamını yitirdi         
08:08
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak         
07:34
Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü         
00:43
Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı         
00:22
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı         
20:41
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 11:09:30. #1.11#
SON DAKİKA: Doğa öğrencileri İTÜ'de düzenlenen festivale katıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement