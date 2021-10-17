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"Dünya Kadar Sade" ikinci sezonuyla devam ediyor - Son Dakika

"Dünya Kadar Sade" ikinci sezonuyla devam ediyor

17.10.2021 14:11

Yapı Kredi World'ün aşırı tüketim olgusuna dikkat çekerek "sadeleşmek" kavramı üzerinden farkındalık yaratma hedefiyle hayata geçirdiği "Dünya Kadar Sade" serisinin ikinci sezonu başladı.

Yapı Kredi World'ün aşırı tüketim olgusuna dikkat çekerek "sadeleşmek" kavramı üzerinden farkındalık yaratma hedefiyle hayata geçirdiği "Dünya Kadar Sade" serisinin ikinci sezonu başladı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Belçim Bilgin'in moderatörlüğünde gerçekleşen "Dünya Kadar Sade", birinci sezonun ardından ikinci sezonuna da yeni konu ve konuklar ile devam ediyor.

"Dünya Kadar Sade"nin yeni sezonunda duygu, enerji, dikkat, tercih, ekran, disiplin ve sürdürülebilir alışkanlıklar masaya yatırılarak farkındalık oluşturmak ve kişilerin kendileri dahil hayatlarının tüm alanlarını sadeleştirmeleri hedefleniyor. Yapı Kredi World'ün Instagram ve YouTube hesabından izleyicilerle buluşan Dünya Kadar Sade, izleyicileri sadeleşme arayışındaki Belçim Bilgin'in yolculuğuna davet ediyor. İlk sezonda ev, zaman, alışveriş, sofra ve zihinleri; 2. sezonda duygu, enerji, dikkat, tercihler, disiplin ve dünyayı sadeleştirmenin yollarını keşfetmeyi hedefliyor. Sosyal medya ve Gain'deki belgesel serisi, uzman konukların ve sadeleşme arayışındaki isimlerin hikayelerine ortak olmaya yeni bölümleri ile devam ediyor.

Sektörün aksine, kredi kartı markası olarak "harcama alışkanlıklarını sadeleştirme" önermesinden yola çıkan Dünya Kadar Sade, sadeleşme yaklaşımını hayatın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genişleterek seriye devam ediyor.

"Dünya Kadar Sade" serisinin birinci sezon ve güncel bölümleri, Yapı Kredi World'ün dijital platformlarından (Instagram @YapiKrediWorld, Youtube @YapıKredi) takip edilebiliyor.

Belçim Bilgin, Instagram, Enerji, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Dünya Kadar Sade' ikinci sezonuyla devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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