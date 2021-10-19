Durhasan Barajından 2022'de can suyu akacak

Manisa'nın Demirci ilçesinde yapımı devam eden Durhasan Barajından 2022 yılı yaz döneminde tarlalara su verileceği bildirildi.

İklimi ve toprak yapısıyla son yıllarda özellikle meyvecilik alanındaki yatırımlarla dikkat çeken Manisa Demirci, Durhasan Barajına önümüzdeki yıl kavuşuyor. Baraj, hava şartları uygun olursa yeni yıla su tutmuş olarak girecek, 2022 yaz sulama sezonundan itibaren tarlalara can suyu vermeye başlayacak. Bölge üreticisine müjdeli haberi veren DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "4 yıl önce aşırı yağışlar ve toprak yapısı nedeniyle Durhasan Barajının sağ sahilinde ciddi bir heyelan riski oluştu. Dolusavakta da deformasyon vardı. Barajın gövdesini tehlikeye atmamak adına sağ sahilde iyileştirme çalışmalarına başladık. Bu süreçte yaklaşık 150 bin metreküp gevşek malzeme kazısı yaptık ve heyelan riskini minimize ettik. Dolusavak inşaatını 2 ay içerisinde tamamlayıp, yeni yıla barajda su tutmuş olarak girmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Durhasan Barajı'nın sulama şebekesinin hazır olduğunu kaydeden Çınar, 2022 yaz sulama sezonundan itibaren barajdan tarlalara su vermeyi amaçladıklarını açıkladı. Çınar "Hedefimiz 2022 yaz sulama sezonunda Demirci'deki 1870 dekar araziye borulu basınçlı sistemle su verebilmek. Böylece bölgedeki sulama maliyetleri azalacak, dekar başına verim artacak. Ayrıca modern sulama sayesinde ürün çeşitliliği de çoğalacak Demircili üretici 2022 yazından itibaren yılda ortalama 4 milyon 550 bin lira (2021 yılı rakamlarıyla) daha fazla kazanacak" dedi. - MANİSA