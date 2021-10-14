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Düşük sermaye ile gençlere girişimcilik fırsatı sunuyor - Son Dakika

Düşük sermaye ile gençlere girişimcilik fırsatı sunuyor

14.10.2021 21:35

Düşük sermaye ile gençlere girişimcilik fırsatı sunuyor Alüminyum ve PVC aksesuar alanında üretim yapan bir firma, gençlere ve kendi işini kurmak isteyenlere düşük sermayeli girişimcilik imkanı sunuyor.

Düşük sermaye ile gençlere girişimcilik fırsatı sunuyor

İSTANBUL - Alüminyum ve PVC aksesuar alanında üretim yapan bir firma, gençlere ve kendi işini kurmak isteyenlere düşük sermayeli girişimcilik imkanı sunuyor. Sineklik alanında bayilik de veren firma, teknik eğitimden ihracat eğitimine kadar her türlü destekle bayilerinin yanında oluyor.

Bayal Alüminyum PVC Aksesuar Sanayii A.Ş, 6 ayda yurt içinde 70 ilde, Avrupa'nın 7 ülkesinde bayileriyle hizmet vermeye devam ediyor. Firma, gençlere ve kendi işini kurmak isteyen girişimcilere düşük sermaye ile kendi işinin patronu olma imkanı sunuyor. Bayilerin işe başlama sürecinde ve sonrasında teknik, pazarlama ve ihracat başta olmak üzere çeşitli eğitimler verilerek girişimcilerin donanımlı bir şekilde işlerini sürdürmeleri destekleniyor. Firma kendi tasarımları olan sineklikleri ile piyasada farklılık oluşturmaya da devam ediyor. Firma, 3- 6 Kasım tarihlerinde TÜYAP'da Kapı ve Pencere Fuarı'nda salon 10, stant 1005-B'de ziyaretçilerini bekliyor.

Firmanın kurucu ortağı Mehmet Değişmen, "Bayal Anonim Şirketi 6 ay önce 3 ortakla beraber kuruldu. 6 aylık süre içerisinde 7 ülkeye ihracat yapan ve Türkiye'de aşağı yukarı 70 ilde bayilikleri olan ve büyümeye devam eden bir şirket. Pandemi döneminde işlerimiz en az 10 kat attı. Bunun nedeni insanlar evlerinde olduğu için sivrisinekten virüs bulaşır düşüncesiyle sineklik satışlarında çok büyük artışlar oldu. Biz kriz görmedik firma olarak ve giderek çok daha da büyüdük" dedi.

"20 bin TL ile 1 milyon TL veya daha fazlasında ciro yapabilen bayilerimiz var"

Mehmet Değişmen, "Az bütçeyle bir işiniz olsun düşüncesi vardı bende. Bugün bizim bayimiz olan insanlar veya olmak isteyen insanlar 20 bin TL ile bizim bayimiz olabilirler ve iş yapabilirler. Bu işten güzel kazanç elde edebilirler. 20 bin TL ile 1 milyon TL veya daha fazlasında ciro yapabilen bayilerimiz var. Örneğin yurt içinde hatırlıyorum 3 bin TL ile gelip de şu anda cirosu 1 buçuk milyon TL civarına ulaşmış bayilerimiz var. Yurt içinde hiç ihracat bilmeyen firmalarımıza ihracat öğrettik. Yine yurt dışında 3 bin Euroyla, 4 bin Euroyla gelen arkadaşlarımız var. Şu anda onlar da 3 yüz bin Euroyla 4 yüz bin Euro arası cirolara ulaşmış durumdalar. ve herkes halinden memnun" diye konuştu.

Değişmen, "Gençlere en büyük tavsiyem kendilerine inansınlar"

Değişmen, "Gençlere en büyük tavsiyem, ben de yıllar önce bir şirket sahibinden öğrendiğim bilgilere dayanarak söylüyorum o kişiyi kendime örnek almıştım, kendileri inansınlar. Biz onlara malzeme desteği. teknik destek, program desteği, bu işlerin nasıl yapılacağını öğretmek, vizyon sahibi yapmak, ihracat nasıl yapılır gençlere öğretmek. Bizim görevimiz bu, girişimcilik konusunda yardımcı olabiliriz güzel bir işleri olur ilerleyen yıllarda da, zamanla da ciddi paralar kazanabilirler. Yurt dışından bizi izleyen insanlar için de şunları söyleyebilirim. Yurt dışındaki birçok insana birçok firmaya bu işi öğrettik onlar da çok güzel cirolar yapıyorlar. Kendi ülkelerinde bizim ülkemizin ürünlerini gururla temsil ediyorlar" dedi.

Düşük sermaye ile gençlere girişimcilik fırsatı sunuyor
Düşük sermaye ile gençlere girişimcilik fırsatı sunuyor
Düşük sermaye ile gençlere girişimcilik fırsatı sunuyor
Düşük sermaye ile gençlere girişimcilik fırsatı sunuyor

Girişimcilik, Türk Lirası, İhracat, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Düşük sermaye ile gençlere girişimcilik fırsatı sunuyor - Son Dakika Ekonomi


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