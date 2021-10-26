Üye Girişi
Emlak Katılım Bankası 100'üncü sukuk ihracını gerçekleştirdi - Son Dakika

Emlak Katılım Bankası 100'üncü sukuk ihracını gerçekleştirdi

26.10.2021 13:02
Emlak Katılım Bankası 100'üncü sukuk ihracını gerçekleştirdi

Emlak Katılım, 100'üncü kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirerek toplamda 15 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç hacmine ulaştı.

Emlak Katılım, 100'üncü kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirerek toplamda 15 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç hacmine ulaştı.

Emlak Katılım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Nisan 2020'den bu yana yurt içi piyasalarında gerçekleştirdiği sukuk ihraçlarıyla kaynak çeşitliliğini artırarak sukuk piyasasına hızlı bir giriş yapan Emlak Katılım, 100'üncü kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. Sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak üzere Banka, Türkiye ve dünyada örnekleri olmayan yeni sukuk modellerini hayata geçirdi.

Haziran 2020'de Türkiye'nin ilk "getirisi katılma havuzuna referanslı" ???????sukuk ihracını gerçekleştiren Emlak Katılım'ın söz konusu ihracında bir aylık katılma havuzunun getirisi referans olarak alındı ve referans fiyatı her gün şeffaf bir şekilde Banka'nın internet sitesinde ilan edildi.

Emlak Katılım, Mart 2021'de dünyanın ilk "Özel Fon Havuzu üzerinden Emek-Sermaye Ortaklığına Dayalı" sukuk ihracını gerçekleştirdi. Ortaklığa dayalı sukuk ihracında ihraç bedeli, Özel Fon Havuzu'nda değerlendirilirken, her bir dönemsel getiri ödeme periyodunda ise havuzun elde edeceği getiri 95/5 kar paylaşım oranından yatırımcılar ile paylaşılıyor. Emlak Katılım, bu sukuk türü ile katılım bankalarının önemli bir fon toplama aracı olan Özel Fon Havuzu hesaplarını yaklaşık 16 yıl sonra sektörde yeniden canlandırmış oldu. Banka, ortaklığa dayalı ikinci sukuk ihracını ise eylül ayında gerçekleştirdi.

"Katılım sermaye piyasalarında yeni sukuk modellerini sektöre kazandırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, katılım bankacılığının değerleri doğrultusunda ülke ekonomisine katkı sağlamanın ve hizmet etmenin en büyük öncelikleri olduğunu belirterek, "Hayata geçirdiğimiz yeni sukuk modelleri ile faizsiz sermaye piyasalarında ürün yelpazesini genişleterek sektörün büyümesine ve gelişmesine destek oluyoruz. Piyasaya ihraç etmiş olduğumuz risk paylaşımına ve emek-sermaye ortaklığına dayalı sukuk, faizsiz sermaye piyasalarında yenilikçi ürünlerimizin en güzel örneklerinden biri olurken, söz konusu ihraçlarımızın gerçekleşen getiri oranları piyasa muadillerine göre oldukça iyi bir performans gösterip yatırımcıların yüzünü güldürmüştür." ifadelerini kullandı.

Emlak Katılım'ın, büyümesine paralel sukuk ihraçlarını artıracağını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Katılım bankalarında çok önemli bir fon toplama aracı olan kira sertifikalarında, 26 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz 100'üncü ihracımızı başarılı bir şekilde tamamladığımızın bilgisini sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ üzerinden, aracı kurum kullanmaksızın, ilk sukuk ihracını gerçekleştirdiğimiz Nisan 2020'den bu yana toplamda 15 milyar TL tutarında ihraç büyüklüğüne ulaştık. Halihazırda dolaşımda bulunan yaklaşık 4,4 milyar TL büyüklüğündeki kira sertifikası ihraçlarımızın vadelerinin piyasadaki muadillerine göre daha uzun olması da dikkat çekicidir. Kira sertifikalarına yönelik farkındalığın artması ve katılım esaslı (faizsiz) emeklilik/yatırım fonlarının her geçen yıl büyümesine paralel olarak kaynak çeşitliliği açısından kira sertifikası ihraçlarına ilginin sürekli arttığını görmekteyiz. Bu minvalde Bankamızın büyümesine ve artan şube ağına paralel sukuk ihraçlarını artırmaya devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, katılım finans sermaye piyasalarındaki bilgi ve tecrübelerini sektörde bazı kurumsal firmalara aktararak söz konusu firmalar için faizsiz finans prensiplerine uygun sukuk yapıları tasarlayan Emlak Katılım, bu firmaların sukuk ihraçlarına da aracılık ediyor.

Emlak Varlık Kiralama AŞ üzerinden bu yıl toplam 450 milyon TL tutarında şirket sukuku işlemi gerçekleştiren Banka, Türkiye'de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kredibilitesi yüksek, ülke ekonomisinin büyümesine ivme kazandıran firmaların sukuk ihraçlarına da hız vererek katılım finans sermaye piyasalarının gelişimine destek vermeye devam etmeyi hedefliyor.

Katılım Bankası, Türk Lirası, Banka, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Emlak Katılım Bankası 100'üncü sukuk ihracını gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi 13:02 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Azra'ya tecavüz edip parçalara ayıran Mustafa Murat Ayhan, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak 12:29 Azra'ya tecavüz edip parçalara ayıran Mustafa Murat Ayhan, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak Boksör Ünsal Arık'tan Demet Evgar'a hırsızlık suçlaması 12:14 Boksör Ünsal Arık'tan Demet Evgar'a hırsızlık suçlaması
11:54 "Yerli covid aşısı" denilen pezik turşusu, Bursalılarla buluştu! Kilosunu 25 liradan satıyor Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı 11:47 Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim 11:17 Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim
100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 11:03 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi 10:45 Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi

Son Dakika Haberleri
13:03 Sokakta çatışırken balkonda oturan bir kişinin ölümüne sebep olan kayınpeder, damat ve arkadaşına 54 yıl 6 ay hapis
13:01 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi
12:59 Scooter süren kadın otobüsün altında savrularak metrelerce sürüklendi
12:37 Altın ne kadar? Altın neden düşüyor? Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
12:29 Azra'ya tecavüz edip parçalara ayıran Mustafa Murat Ayhan, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak
12:18 Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu
12:13 Boksör Ünsal Arık'tan Demet Evgar'a hırsızlık suçlaması
11:47 Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı
11:44 Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı
11:36 Son dakika gündem haberleri! Güncel gelişmeler
Sokakta çatışırken balkonda oturan bir kişinin ölümüne sebep olan kayınpeder, damat ve arkadaşına 54 yıl 6 ay hapis Sokakta çatışırken balkonda oturan bir kişinin ölümüne sebep olan kayınpeder, damat ve arkadaşına 54 yıl 6 ay hapis         
13:04
Scooter süren kadın otobüsün altında savrularak metrelerce sürüklendi Scooter süren kadın otobüsün altında savrularak metrelerce sürüklendi         
13:00
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı         
12:07
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı         
11:45
9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda         
11:07
Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti         
10:55
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı         
10:04
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi         
09:06
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor         
22:36
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 13:07:14. #1.12#
SON DAKİKA: Emlak Katılım Bankası 100'üncü sukuk ihracını gerçekleştirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement