Emlak Katılım Bankası 100'üncü sukuk ihracını gerçekleştirdi

Emlak Katılım, 100'üncü kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirerek toplamda 15 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç hacmine ulaştı.

Emlak Katılım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Nisan 2020'den bu yana yurt içi piyasalarında gerçekleştirdiği sukuk ihraçlarıyla kaynak çeşitliliğini artırarak sukuk piyasasına hızlı bir giriş yapan Emlak Katılım, 100'üncü kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. Sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak üzere Banka, Türkiye ve dünyada örnekleri olmayan yeni sukuk modellerini hayata geçirdi.

Haziran 2020'de Türkiye'nin ilk "getirisi katılma havuzuna referanslı" ???????sukuk ihracını gerçekleştiren Emlak Katılım'ın söz konusu ihracında bir aylık katılma havuzunun getirisi referans olarak alındı ve referans fiyatı her gün şeffaf bir şekilde Banka'nın internet sitesinde ilan edildi.

Emlak Katılım, Mart 2021'de dünyanın ilk "Özel Fon Havuzu üzerinden Emek-Sermaye Ortaklığına Dayalı" sukuk ihracını gerçekleştirdi. Ortaklığa dayalı sukuk ihracında ihraç bedeli, Özel Fon Havuzu'nda değerlendirilirken, her bir dönemsel getiri ödeme periyodunda ise havuzun elde edeceği getiri 95/5 kar paylaşım oranından yatırımcılar ile paylaşılıyor. Emlak Katılım, bu sukuk türü ile katılım bankalarının önemli bir fon toplama aracı olan Özel Fon Havuzu hesaplarını yaklaşık 16 yıl sonra sektörde yeniden canlandırmış oldu. Banka, ortaklığa dayalı ikinci sukuk ihracını ise eylül ayında gerçekleştirdi.

"Katılım sermaye piyasalarında yeni sukuk modellerini sektöre kazandırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, katılım bankacılığının değerleri doğrultusunda ülke ekonomisine katkı sağlamanın ve hizmet etmenin en büyük öncelikleri olduğunu belirterek, "Hayata geçirdiğimiz yeni sukuk modelleri ile faizsiz sermaye piyasalarında ürün yelpazesini genişleterek sektörün büyümesine ve gelişmesine destek oluyoruz. Piyasaya ihraç etmiş olduğumuz risk paylaşımına ve emek-sermaye ortaklığına dayalı sukuk, faizsiz sermaye piyasalarında yenilikçi ürünlerimizin en güzel örneklerinden biri olurken, söz konusu ihraçlarımızın gerçekleşen getiri oranları piyasa muadillerine göre oldukça iyi bir performans gösterip yatırımcıların yüzünü güldürmüştür." ifadelerini kullandı.

Emlak Katılım'ın, büyümesine paralel sukuk ihraçlarını artıracağını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Katılım bankalarında çok önemli bir fon toplama aracı olan kira sertifikalarında, 26 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz 100'üncü ihracımızı başarılı bir şekilde tamamladığımızın bilgisini sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ üzerinden, aracı kurum kullanmaksızın, ilk sukuk ihracını gerçekleştirdiğimiz Nisan 2020'den bu yana toplamda 15 milyar TL tutarında ihraç büyüklüğüne ulaştık. Halihazırda dolaşımda bulunan yaklaşık 4,4 milyar TL büyüklüğündeki kira sertifikası ihraçlarımızın vadelerinin piyasadaki muadillerine göre daha uzun olması da dikkat çekicidir. Kira sertifikalarına yönelik farkındalığın artması ve katılım esaslı (faizsiz) emeklilik/yatırım fonlarının her geçen yıl büyümesine paralel olarak kaynak çeşitliliği açısından kira sertifikası ihraçlarına ilginin sürekli arttığını görmekteyiz. Bu minvalde Bankamızın büyümesine ve artan şube ağına paralel sukuk ihraçlarını artırmaya devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, katılım finans sermaye piyasalarındaki bilgi ve tecrübelerini sektörde bazı kurumsal firmalara aktararak söz konusu firmalar için faizsiz finans prensiplerine uygun sukuk yapıları tasarlayan Emlak Katılım, bu firmaların sukuk ihraçlarına da aracılık ediyor.

Emlak Varlık Kiralama AŞ üzerinden bu yıl toplam 450 milyon TL tutarında şirket sukuku işlemi gerçekleştiren Banka, Türkiye'de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kredibilitesi yüksek, ülke ekonomisinin büyümesine ivme kazandıran firmaların sukuk ihraçlarına da hız vererek katılım finans sermaye piyasalarının gelişimine destek vermeye devam etmeyi hedefliyor.