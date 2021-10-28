En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,58 ile "Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF", yüzde 0,57 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF" ve yüzde 0,53 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,074029
|-0,58
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,010894
|-0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,063692
|-0,53
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,019135
|-0,44
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,060544
|-0,40
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,017930
|-0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,057069
|-0,33
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,057244
|-0,32
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,017002
|-0,32
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,042892
|-0,31
Kaynak: AA
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