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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

14.10.2021 15:48
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,121031-0,76Ata Portföy Bir. Değ. Fon11,509478-0,04HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,121031-0,76
Ata Portföy Bir. Değ. Fon11,509478-0,04
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,567828-0,01
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu23,405660-0,01
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu23,405660-0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,047063-0,18
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,143568-1,51
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF1,029479-1,19
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,045053-1,17
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,089503-1,14
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,089503-1,14
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,065367-0,74
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)6,981366-0,61
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,223670-0,55
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)4,574558-0,46
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)6,633004-0,44
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,394986-0,78
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,486067-0,36
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,453861-0,29
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,765779-0,28
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,233396-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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