Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,121031
|-0,76
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|11,509478
|-0,04
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,567828
|-0,01
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|23,405660
|-0,01
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|23,405660
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,047063
|-0,18
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,143568
|-1,51
|Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF
|1,029479
|-1,19
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045053
|-1,17
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,089503
|-1,14
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,089503
|-1,14
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,065367
|-0,74
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|6,981366
|-0,61
|Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,223670
|-0,55
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,574558
|-0,46
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|6,633004
|-0,44
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,394986
|-0,78
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,486067
|-0,36
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,453861
|-0,29
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,765779
|-0,28
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,233396
|-0,03
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi