Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,234186 -0,39 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,564188 -0,30 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,850701 -0,14 Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu 0,083118 -0,11 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 23,319540 -0,10 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,034060 -0,27 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,051459 -0,13 Aura Portföy Değ. Fon 0,868131 -0,13 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,124802 -0,10 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,303248 -0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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