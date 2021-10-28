Encazip.com'dan elektrikte tasarruf önerileri

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma ve değiştirme sitesi encazip.com, tasarruflu ampul kullanmak, kullanılmayan cihazları fişten çekmek, A sınıfı beyaz eşya tercih etmek, güneş ışığını değerlendirmek gibi pratik önerilerle elektrik tasarrufu sağlanabileceğini bildirdi.

Şirket, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, elektrik kullanımında fayda sağlayacak tasarruf önerilerinde bulundu.

Elektriğin en çok kullanıldığı yerler arasında aydınlatmanın ilk sıralarda yer aldığına işaret edilen açıklamada, aydınlatmada floresan veya LED ampullerin tercih edilebileceği ifade edildi.

Açıklamada, enerji tasarrufuna ilişkin şu uyarılara yer verildi:

"Üç zamanlı tarife kullanıyorsanız çamaşır ya da bulaşık makinesini çalıştırmayı gece saatlerine bırakarak daha ucuz elektrik tüketebilirsiniz. Ancak özel olarak elektrik tedarikçileri ile görüşüp üç zamanlı elektrik tarifelerine geçiş yapmazsanız elektrik enerjisi sizin için günün her saatinde aynı fiyatta olur. Gece saatlerinde daha ucuz elektrik fiyatlarından faydalanmak için tüketicilerin mutlaka elektrik tedarikçileri ile bu doğrultuda anlaşma yapmaları gerekir. Odaya güneş ışığı almak hem aydınlatma hem de ısınma maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Kış aylarında bile güneş ışığının ısınmaya etkisi büyük. Bu nedenle sabahları perdeleri açarak evin güneş ışınlarıyla aydınlanmasına ve ısınmasına özen gösterin. Perdeleri gün boyu açık bırakmak istemezseniz açık renkli perdeler veya güneşlikler kullanarak güneş ışığının odaya daha fazla girmesini sağlayabilirsiniz. "

Açıklamada ayrıca, ihtiyaç kadar su ısıtılması gerektiği, A sınıfı beyaz eşyaların daha tasarruflu olduğu önerilerine yer verildi.