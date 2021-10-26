Enerjisa, "enerji tasarrufu" konulu öykü yarışması düzenleyecek

Enerjisa dağıtım şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ tarafından çocuklara enerji tasarrufu ve verimliliğini anlatmayı amaçlayan "Enerjimi Koruyorum" projesi kapsamında kısa öykü yarışması düzenlenecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası ödüllü "Enerjimi Koruyorum" sosyal sorumluluk projesinin 11. yılında Türkiye genelinde düzenlenecek yarışmaya ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencileri katılacak.

Çocukların dünyayı kendilerinin kurtarabileceğini düşleyerek yazacakları, doğal enerji kaynaklarının korunması için enerji kaynaklarının verimli kullanılması temalı kısa öyküler, 15 Kasım'a kadar elektronik posta yoluyla gönderilecek.

Seçici kurul tarafından belirlenecek 10 öykünün görsel versiyonlarından oluşan resimli kitap 23 Nisan 2022'de çocuklara armağan edilecek.

Öyküler ayrıca, seslendirme sanatçıları tarafından da seslendirilerek sesli kitap formatına dönüştürülecek.

"Enerjimi Koruyorum" projesi 2018'de dünyanın en önemli sosyal sorumluluk ödül programlarından olan ve "Kalbi Olan Şirketler" sloganıyla düzenlenen International CSR Excellence Awards "En İyi Enerji Yönetimi Ödülü"nün yanı sıra "Altın Pusula Ödülü"ne layık görülmüştü.