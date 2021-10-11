Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 49,85 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|43,00
|69,17
|49,85
|ESKS
|Et küçükbaş
|Kg
|45,00
|45,00
|45,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|58,50
|58,50
|58,50
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|39,01
|55,44
|41,69
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|36,35
|36,35
|36,35
|HTS
|Patates
|Kg
|1,35
|1,70
|1,55
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,50
|2,10
|1,86
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
Kaynak: AA
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