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Eylül ayında az et tüketildi - Son Dakika

Eylül ayında az et tüketildi

01.11.2021 09:44
Eylül ayında az et tüketildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bulunan 3 ayrı kesimhanede kesimi yapılan 177 hayvandan elde edilen 52 ton et kasaplara gönderildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bulunan 3 ayrı kesimhanede kesimi yapılan 177 hayvandan elde edilen 52 ton et kasaplara gönderildi. Bu kapsamda eylül ayında Düzceliler az et tüketimi yaptı.

Her ay düzenli olarak Düzce'de ki kasaplara kesimhanelerden karkas et sevkiyatı yapılıyor. Bu etlerin sevkiyatı öncesinde kesimlerine kadar olan süreç ve kesimleri Düzce tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tek tek kontrol ediliyor. Bu kapsamda Eylül ayı içerisinde Düzce'de 3 farklı kesimhanede 177 hayvanın kesimi yapıldı. Hayvanların kesim öncesinde yapılan kontrollerinde herhangi bir sorun ile karşılaşılmadı. Kesim sonrasında ise hayvanların karkas etleri ayrıştırılarak muayene edilmesi sonrasında Düzce il genelinde ki kasaplara gönderildi. Böylelikle 3 kesimhanede kesimi yapılan 177 hayvandan çıkan 52 ton 734 kilogram karkas et kasaplara gönderilirken, Düzceliler Eylül ayı içerisinde az et tüketimi gerçekleştirdi. - DÜZCE

Eylül ayında az et tüketildi

Eylül, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eylül ayında az et tüketildi - Son Dakika Ekonomi


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