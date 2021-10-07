Fazıl Say'dan Yeditepe Üniversitesi'nde konser

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve solist Serenad Bağcan, Yeditepe Üniversitesi'nin 25'inci kuruluş yıldönümünde düzenlenen etkinlikler kapsamında sahne aldı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Kültür Sanat ofisinin düzenlediği, Ataşehir Yerleşimi'nde gerçekleşen konsere, üniversite akademisyenleri, öğrencileri, mezunları ve çalışanları yoğun ilgi gösterdi.

Fazıl Say'ın Türk edebiyatının unutulmaz şair ve yazarlarının şiirlerini bestelediği eserlerin seslendirildiği konserde, sanatçıya güçlü sesi ve sahne performansıyla solist Serenad Bağcan eşlik etti.

Konserde ayrıca Fazıl Say'ın pandemi döneminde bestelediği son eserlerinden biri olan "Yeni Hayat" Op. 99 piyano sonatı da dinleyici ile buluştu. Sanatçının yaşanan süreci müziğine yansıttığı "Yeni Hayat", tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaşamı durduran pandemi döneminin izlerinin silinmeye başladığı, insanlığın yeniden hayata döndüğü günleri anlatan bir umut eseri olma özelliği taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fazıl Say, konsere olan ilgiden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Böylesine güzel bir kalabalık, çoğumuzun özlediği bir şeydi. Yeditepe Üniversitesi'ne bu gece için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.