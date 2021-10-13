Fiba Grubu, Gelecek Varlık ile Borsa İstanbul'a geri dönüyor

Toplam yatırım tutarı, satın alınan anapara ve tahsilat büyüklüğü ile varlık yönetimi sektörünün lider şirketlerinden olan Gelecek Varlık'ın halka arzı 14-15 Ekim'de gerçekleşecek.

Fiba Grubu, Gelecek Varlık'ın halka arzının detaylarını ve şirketin gelecek dönem yol haritasını paylaşmak üzere Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan ve Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder'in katılımıyla çevrim içi basın toplantısı düzenledi.

Toplam yatırım tutarı, satın alınan anapara ve tahsilat büyüklüğü ile varlık yönetimi sektörünün lider şirketlerinden olan Gelecek Varlık'ın halka arzı 14-15 Ekim'de gerçekleşecek. Ek satış hariç toplam 22 milyon adet payın satışa sunulacağı halka arzda, ek satışlarla birlikte toplam pay adedinin 26,4 milyonu bulması bekleniyor. Halka arz sonunda Gelecek Varlık'ın halka açıklık oranı ek satışlar hariç yüzde 15,75, ek satışlar gerçekleşirse yüzde 18,9 olacak.

Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin toplantıda yaptığı konuşmada Gelecek Varlık'ın halka arzının şirket açısından ciddi önem taşıdığını belirterek, Fiba Grubu'nun 2006 yılında Finansbank hisselerinin yüzde 46'sını 5 milyar dolar toplam değer üzerinden satarak ilgili yılın en büyük doğrudan yabancı sermaye girişini sağladığına ve Türk bankacılık ve sermaye piyasası tarihine geçtiğine dikkati çekti.

Toplantıda Gelecek Varlık'ın halka arzı ile ilgili bilgi veren Özyeğin, şunları ifade etti:

"Grubumuz 15 yıl aradan sonra Borsa İstanbul'a dönüyor. Gelecek Varlık'ın halka arzı geçmişte 1990 ile 2006 yılları arasında Finansbank'ta, 1996 ile 2005 yılları arasında ise Gima'da başarılı süreçleri beraber yaşadığımız ve bize güven duyduklarına inandığımız yatırımcılarımızla Grubumuzu yeniden buluşturacak. Önümüzdeki dönemde şirketlerimizin geleceğine halka arz gibi farklı yönetişim modelleriyle yön verebilmeyi ve bu modellerin getireceği dinamiklerle şirketlerimizi geliştirebilmeyi hedefliyoruz. Gelecek Varlık, varlık yönetim sektöründeki ilk halka arz olacak. Bu arzla Gelecek Varlık'ın sermayesini güçlendirmek suretiyle varlık yönetim sektörünün Türk Bankacılık sistemine çözüm üretebilme kapasitesini arttırmayı, rakiplerimize de ilham vererek sektördeki tüm oyuncuların önünü açmayı hedefliyoruz."

Özyeğin, yatırımcılarla tekrar buluşmanın heyecanını yaşadıklarına vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Borsa İstanbul'a dönmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz.Bu dönemde bu arzu yapmamızı çok doğal olarak soruyor olabilirsiniz. Özellikle Gelecek Varlık'ın kendi içindeki büyüme potansiyelinin ötesinde aslında burada bir aile oluşumuzun ve aile olarak sahip olduğumuz anayasamızın da bir etkisi var. Biz 2 yıl evvel Hüsnü Bey'den ben grubumuzun yönetim kurulu başkanlığını, kız kardeşimle birlikte kendisi de yönetim kurulu başkan vekilimiz olarak devralırken grubumuzun bu sorumluluğunu aynı dönemde bir aile anayasası yazdık.

Bu anayasamızda önümüzdeki 5 yıl içinde 2 ila 3 şirketimizi tekrar halka açalım, grubumuzu halka açılmayla tekrar tanıştıralım dedik. Bu noktada grubumuzun bu kaslarını tekrar geliştirelim. ve halka açılmanın getirdiği yönetişim ilkeleri ile tekrar bir araya gelelim noktasında bir hedef belirlemiştik. Aslında gelecek varlıkta bu hedefin ilk halkası olarak bizim seçtiğimiz şirketimiz oldu."

Halk arzda grup bünyesindeki şirketlerden ilk olarak Gelecek Varlık'ı sektörünün lider şirketi olması sebebiyle seçtiklerini belirten Özyeğin sözlerini şunları kaydetti:

"Niçin Gelecek Varlık? Çünkü Gelecek Varlık sektörünün her parametredeki lideri şirketimiz. Bu anlamda lider bir şirketi seçtiğimiz noktada o sektörün de önünü açacağımıza inandık.Büyüme potansiyeli çok yüksek. Özellikle de gelişmiş ülkeler hatta gelişen ülkelerin varlık yönetim sektörü büyüklüğünü Türkiye'deki sektörle kıyasladığımızda hala düşük bir seviyede olması nedeniyle burada büyük bir büyüme potansiyeli olduğuna inancımızla şirketimizi halka arz etme yoluyla tanıştırarak, bu şirketimizi halka arz noktasında ilk şirketimiz olarak seçmiş bulunuyoruz."

Özyeğin, Borsa İstanbul'a açılan ilk varlık yönetimi şirketi olduklarını dikkati çekerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Borsa İstanbul'a açılan ilk varlık yönetim şirketi olarak ta rakiplerimizin, sektörün diğer aracılarının da benzer atılımları yapmasını ve bu farklı sermaye kaynağına da ulaşmasını amaçlıyoruz. Çünkü sektörümüz bizimle birlikte ne kadar sermaye edinirse ve ne kadar büyürse bankalara sektörümüzün çözüm olma potansiyeli ve büyüklüğü o kadar artar. Bankalar üzerinden o kadar iş yükü alırız.Bankalarımızın asli faaliyetlerine odaklanmalarını sağlarız. ve her şeyden önemlisi müşterilerimizin finansal özgürlüğüne kavuşmalarını sağlarız."

-"Sektördeki pozisyonumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan ise konuşmasında varlık yönetim sektörünün temellerinin 2001 bankacılık krizinden çıkarılan derslerle atıldığını ve 15 yıldan fazla zamandır hem banka bilançolarının tahsili gecikmiş alacaklardan arındırılmasına hem de borçluların uygun koşullarda finansal sisteme kazandırılmasına büyük katkılar verdiğini belirtti.

Ünlüdoğan, "Varlık yönetim sektörünün 15 yıllık tarihinde 1,2 milyondan fazla kişi ibra olarak finansal özgürlüğüne kavuştu. Bu sayının yaklaşık 500 bininin borç kapama işlemi Gelecek Varlık aracılığıyla gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Bağımsız araştırmalarda gelecek 3 yıl içinde 63 ile 88 milyar TL arasında alacağın daha satışının yapılabileceğinin ve varlık yönetim şirketlerine devredilen toplam bakiyenin 136 milyar TL seviyesine çıkabileceğinin belirtildiğine dikkati çeken Ünlüdoğan şunları söyledi:

"Kurulduğumuz günden bugüne; toplam 1,9 milyar TL yatırımla bankaların 17,4 milyar TL büyüklüğündeki tahsili gecikmiş alacağını devraldık. Bundan sonrasında, özellikle pandemi ertesi normalleşme koşullarına paralel bir şekilde bankaların tahsilatı gecikmiş alacak satışlarının 2022'de hızlanarak artacağını ve yüksek büyüme dönemine girileceğini tahmin ediyoruz. Varlık yönetim sektörü olarak daha önceden olduğu gibi bundan sonra da bankacılık sektörünün ihtiyaçlarına paralel olarak bu alacakların çözümünde önemli bir rol oynamaya devam edeceğiz. Şirketimizin halka arz büyüklüğü 300-360 milyon TL arasında olacak ve şirketimize aktarılacak 180 milyon TL'lik kaynak yeni portföy yatırımlarının bir kısmında kullanılacak. Yatırımcılarımızın varlığıyla birlikte, müşterilerimize sunacağımız yeni imkanlarla daha fazla kişi ve kurumu finansal özgürlüğüne kavuşturmayı ve sektördeki pozisyonumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz."

"Borsamız gerçekten her geçen gün daha da çeşitleniyor, daha da zenginleşiyor"

Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder de programda yaptığı konuşmada, "2021 ile birlikte şu ana kadar 38 şirket halka arz edildi. Bu 38 şirketten yaklaşık 17 milyar liralık bir halk arz büyüklüğü ortaya çıktı. Yeni bir kaynak yaratıldı. Yeni yatırımcılar geldi. Yani borsamız gerçekten her geçen gün daha da çeşitleniyor, daha da zenginleşiyor. O yüzden bu yeni şirketlerimizin kalitesi, yeni şirketlerimizin potansiyeli çok önemli. Doğru şirketleri yatırımcılarımızla tanıştırmakta bizim gibi baraj kurumların asli görevi. O yüzden Gelecek Varlık'la böyle bir proje ortaya çıktığında açıkçası çok heyecanlandık Garanti BBVA Yatırım olarak." değerlendirmesinde bulundu