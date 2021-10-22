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Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde arttı - Son Dakika

Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde arttı

22.10.2021 15:01
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde arttı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ekimde 5,8 puan artarak 177,5 seviyesine yükseldi.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ekimde 5,8 puan artarak 177,5 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 157 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks ekimde bir önceki aya kıyasla 5,8 puan artarak 177,5 seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ve son üç aydaki hizmetlere olan talebin FHGE'yi artış yönünde etkilediği, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlenirken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıfladı.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda artış bildirenler lehine olan seyrin güçlendi. Gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki karlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla güçlendiği, gelecek üç aydaki karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise bir önceki döneme kıyasla zayıfladığı gözlemlendi.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin bir önceki döneme göre güçlendi. Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler AB içindeki yurt dışı piyasalarda zayıfladı, AB dışındaki yurt dışı piyasalarda ise güçlendi.

Gelecek üç ayda yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, AB içindeki yurt dışı piyasalar ile AB dışındaki yurt dışı piyasalarda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler ise zayıfladı.

2021 yılı Ekim ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)«, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66- Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 5,4, 13,4 ve 2,9 puan arttı.

finansal hizmetler güven endeksi, Avrupa Birliği, Sigorta, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde arttı - Son Dakika Ekonomi


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