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Gaziantep'te "19. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi" gerçekleştirildi - Son Dakika

Gaziantep'te "19. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi" gerçekleştirildi

21.10.2021 17:30
Gaziantep'te

19. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi bu yıl "İnsani Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi" temasıyla çevirim içi olarak gerçekleştirildi.

19. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi bu yıl "İnsani Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi" temasıyla çevirim içi olarak gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) yapılan açıklamaya göre, GAÜN, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Lojistik Derneği (LODER) ve Polonya'da bulunan Poznan Ekonomi ve İşletme Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği 19. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, bu yıl "İnsani Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi" temasıyla gerçekleştirildi.

Kongrenin açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, asıl amacın ihtiyaç duyulan bir hammaddenin temin aşamasından üretim aşamasına getirilmesi ve tüketiciye ulaştırılması için uygun koşullarda aktarılması olduğunu söyledi.

Küreselleşme sonucunda ülkeler arası sınırların günden güne arttığını ve pazarlama çalışmalarının elektronik olarak yapıldığını aktaran Yumrutaş, şöyle konuştu:

"Bir üreticinin iyi bir dağıtım ağıyla tüm dünyaya satış yapabildiği görülmektedir. Dolayısıyla Gaziantep'teki bir firmanın rakibi Çin'deki ya da Amerika'daki bir firma olabilir. Müşterilere doğru ürünü doğru zamanda ve doğru yollarla, yöntemlerle ulaştıran firmalar rakiplerine göre her zaman öne çıkmaktadır. Pandemi sırasında yaşanan sıkıntılar lojistik ve tedarik zincirindeki önemi ön plana çıkarmaktadır."

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise lojistik ve tedarik zinciri sektörünün, iş ve akademik dünyada öneminin asla azalmayacak bir sektör olarak varlığını sürdüreceğini belirtti.

Pandemi sürecinde lojistik sektörünün ve tedarik zincirlerinin çok kırılgan olduğunu herkesin gördüğünü ifade eden Dereli, "Dünyada şu anda yük taşımacılığında kullanılan konteynerler konusunda sıkıntılar yaşandığını hepimiz duyuyoruz. Çeşitli ülkelerdeki konteynerlerin geri iade edilmediğine ve dolayısıyla birçok lojistik zorluğun yaşandığına tanık oluyoruz. Daha iyi lojistik planları olanların, daha iyi kazandığını söylemek yanlış olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Yarın sona erecek kongrede insani yardım lojistiği, acil durum lojistiği, afet yardımında tedarik zinciri yönetimi gibi konularda 100'ün üzerinde alanında uzman kişiler sunum yapacak.

Gaziantep, Ekonomi, Polonya, Rektör, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te '19. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi' gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Gaziantep'te "19. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi" gerçekleştirildi - Son Dakika
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