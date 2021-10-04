Goodyear, Citroen için geliştirdiği konsept küre lastiği Eagle 360'ın prototipini görücüye çıkardı

Goodyear, Citroen'in yeni Otonom Hareketlilik Vizyonu için özel geliştirdiği konsept küre lastiği Eagle 360'ın prototipini görücüye çıkardı.

Goodyear'dan yapılan açıklamaya göre, Citroen Otonom Hareketlilik Vizyonu, Fransız otomobil üreticisinin herkes için şehir içi otonom hareketlilik vizyonunu temsil ediyor.

Citroen Otonom Hareketlilik Vizyonu, çok çeşitli hareketlilik deneyimleri ve hizmetlerine yanıt verebilecek farklı platformlar sunabilecek "Citroen Skate" çok yönlü bir elektrikli otonom platform üzerine kurulu. Goodyear ise Citroen iş birliğinde Eagle 360 konsept küre lastiğinin markaya özel geliştirilmiş prototipiyle bu vizyonun gerçeğe dönüştürülmesine yardımcı olacak.

Citroen Skate ve "Platform" konseptleri, Citroen, uluslararası otel grubu Accor ve JCDecaux medya şirketi tarafından yürütülen The Urban Collectif projesinden ilham alınarak tasarlandı. Araç ve lastikler, Paris'te görücüye çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Orijinal Ekipman Yönetici Direktörü Hans Vrijsen, "Küre şeklindeki konsept lastiklerimizin prototipini Citroen'in Otonom Hareketlilik Vizyonu'nun temel bir parçası olarak tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Kompakt bir yapıdaki Eagle 360 prototipinin kendine özgü şekli, ona geleceğin şehir içi ve otonom hareketlilik çözümleri için yeterli düzeyde çeviklik ve manevra kabiliyeti sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Konsept lastiklerin, Goodyear'ın geleceğin hareketlilik zorluklarıyla başa çıkma ve çığır açan yeni ürün ve hizmetler geliştirme çalışmalarının temelini oluşturduğunu belirten Vrijsen, "Bu eşsiz hareketlilik projesinde Citroen ile birlikte çalışmaktan ve en yenilikçi konsept çalışmalarımızdan birinin geliştirilmesini bir adım daha ileri taşımaktan onur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

-Goodyear, 120 yılı aşkın süredir inovasyonlar ve yeni teknolojiler için çalışıyor

Verilen bilgiye göre, Goodyear, 120 yılı aşkın süredir inovasyonlar ve yeni teknolojiler için çalışıyor. Hareketlilik geliştikçe Goodyear da ay yüzeyi keşif çalışmalarından kara hız rekorlarına kadar her alanın önde genel isimleriyle iş birliği yaparak değişim ve keşfe öncülük ediyor.

Eagle 360 konsept modelini ilk kez 2016 yılında Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtan Goodyear, 2017'de bu ürünün ikinci versiyonu olan Eagle 360 Urban konseptini sergiledi. Eagle 360 konsept, Time dergisi tarafından 2016'nın en iyi 25 inovasyonundan biri seçildi.

Bu konsept çalışmalardan ilham alan Eagle 360 prototipi, onlarla çeşitli yenilikçi özellikler paylaşırken, yüksek manevra kabiliyeti, bakım gerektirmeme, dayanıklılık, daha uzun menzil, istikrarlı yol tutuş gibi önemli özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Goodyear ile Citroen Tasarım Ekibi arasındaki bir dizi iş birliğinin son ürünü olan Eagle 360 prototipinin geliştirilmesinde, 2019'da 100 yaşına basan Citroen'in ağa bağlı, otonom ve elektrikli Citroen "19_19 Konsept" modeliyle yapılan iş birliğinden faydalanıldı.

Proje süresince Goodyear'ın Gelişmiş Tasarım Stüdyosu ekibi, Citroen'in Otonom Hareketlilik Vizyonu'nun hedefleriyle tam bir uyum içinde olan özel tasarlanmış Eagle 360 prototipini tasarlamak ve markanın kullanımına sunmak için Citroen Tasarım Ekibi ile yakın bir iş birliği içerisinde çalıştı.