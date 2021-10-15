Türkiye'de dün günlük bazda 869 bin 64 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 865 bin 406 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 603 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 553 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 869 bin 64 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 865 bin 406 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 47,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 12,7 ile linyit santralleri ve yüzde 11 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 854 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 382 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.