Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 52,25 49,20 6,20 Enerjisa Enerji 11,22 10,69 4,96 Biotrend Çevre ve Enerji 28,02 27,02 3,70 Aksa Enerji 6,62 6,44 2,80 İskenderun Demir Çelik 12,35 12,03 2,66 Ege Endüstri 1.192,10 1.165,10 2,32 Aygaz 17,19 16,84 2,08 Aksa 20,30 19,89 2,06 Ereğli Demir Çelik 18,19 17,83 2,02 Kardemir (D) 7,08 6,94 2,02 Çan2 Termik 14,60 14,34 1,81 Tekfen Holding 13,85 13,62 1,69 Çimsa 30,30 29,80 1,68 Çemtaş 13,76 13,56 1,47 Anadolu Efes 21,24 20,94 1,43 Arçelik 32,94 32,48 1,42 İndeks Bilgisayar 6,45 6,36 1,42 Esenboğa Elektrik 27,64 27,26 1,39 Halk GMYO 2,29 2,26 1,33 Zorlu Enerji 1,53 1,51 1,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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