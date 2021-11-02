Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Biotrend Çevre ve Enerji 22,24 24,70 -9,96 Çimsa 29,24 30,70 -4,76 Koza Madencilik 16,06 16,62 -3,37 Eczacıbaşı İlaç 5,93 6,07 -2,31 Koza Altın 104,30 106,60 -2,16 Tofaş Oto Fabrikası 57,05 58,20 -1,98 Hektaş 9,08 9,23 -1,63 İş Finansal Kiralama 3,13 3,18 -1,57 Enerjisa Enerji 11,65 11,82 -1,44 Çemtaş 14,86 15,06 -1,33 Alarko Holding 9,72 9,85 -1,32 Brisa 22,92 23,20 -1,21 Doğuş Otomotiv 34,90 35,30 -1,13 Türk İlaç Serum 9,96 10,07 -1,09 İş Yatırım Menkul Değerler 15,85 15,99 -0,88 Migros Ticaret 34,60 34,90 -0,86 Türk Traktör 163,00 164,40 -0,85 Bera Holding 9,46 9,54 -0,84 Anadolu Efes 23,04 23,22 -0,78 Akçansa 15,41 15,53 -0,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

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