Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 58,30 54,00 7,96 Kervan Gıda 11,83 11,36 4,14 Kartonsan 47,12 45,80 2,88 Enerjisa Enerji 11,33 11,13 1,80 Selçuk Ecza Deposu 8,50 8,35 1,80 QUA Granite Hayal Yapı 11,01 10,82 1,76 Sarkuysan 14,04 13,80 1,74 Emlak Konut GMYO 1,94 1,91 1,57 Coca Cola İçecek 79,65 78,65 1,27 Türk Traktör 165,00 163,00 1,23 Kerevitaş Gıda 4,13 4,08 1,23 Verusa Holding 43,98 43,50 1,10 Global Yatırım Holding 1,89 1,87 1,07 ARD Bilişim Teknolojileri 44,06 43,60 1,06 Logo Yazılım 41,82 41,44 0,92 Sabancı Holding 10,19 10,10 0,89 Koza Madencilik 16,02 15,88 0,88 Eczacıbaşı İlaç 5,82 5,77 0,87 Alarko Holding 8,91 8,84 0,79 İş Bankası (C) 5,27 5,23 0,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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