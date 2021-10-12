Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|836.944.999
|Kardemir (D)
|382.719.359
|Sasa Polyester
|372.885.204
|Tüpraş
|365.358.487
|Yapı ve Kredi Bank.
|329.961.821
|Ereğli Demir Çelik
|312.119.535
|Aselsan
|295.444.361
|Koza Altın
|228.102.341
|Türk Hava Yolları
|224.905.214
|Şişe Cam
|223.947.388
|Petkim
|195.735.544
|Akbank
|189.082.558
|Ford Otosan
|147.878.637
|Koç Holding
|142.035.641
|Koza Madencilik
|141.089.055
|Odaş Elektrik
|129.723.294
|Arçelik
|125.960.215
|İş Bankası (C)
|121.549.426
|Emlak Konut GMYO
|107.420.356
|Sabancı Holding
|91.544.807
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi