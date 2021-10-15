Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti BBVA
|1.246.673.356
|Türk Hava Yolları
|579.604.262
|Tüpraş
|476.895.894
|Emlak Konut GMYO
|331.951.338
|Ereğli Demir Çelik
|321.256.309
|ASELSAN
|314.041.437
|Şişe Cam
|290.466.777
|Kardemir (D)
|284.836.718
|Yapı ve Kredi Bankası
|277.464.487
|Ford Otosan
|256.994.418
|Akbank
|231.161.584
|İş Bankası (C)
|201.203.111
|Petkim
|177.860.809
|Vakıflar Bankası
|152.145.182
|Koza Altın
|147.926.103
|Bim Mağazalar
|139.630.237
|Pegasus
|122.148.461
|Sabancı Holding
|101.087.342
|SASA Polyester
|90.423.706
|Turkcell
|84.623.675
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi