Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|820.612.662
|SASA Polyester
|689.824.727
|Türk Hava Yolları
|590.454.398
|Ford Otosan
|534.846.340
|Tüpraş
|355.379.246
|Petkim
|350.300.771
|Emlak Konut GMYO
|348.172.739
|Yapı ve Kredi Bankası
|323.611.929
|Kardemir (D)
|302.641.134
|Gübre Fabrikaları
|194.103.924
|Ereğli Demir Çelik
|185.324.470
|ASELSAN
|178.343.797
|Akbank
|151.819.937
|Koç Holding
|130.166.931
|Şişe Cam
|112.364.102
|Biotrend Çevre ve Enerji
|99.448.712
|Koza Altın
|98.229.739
|TAV Havalimanları
|95.513.497
|Koza Madencilik
|89.221.201
|Ziraat GMYO
|77.976.924
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi