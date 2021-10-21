Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 820.612.662 SASA Polyester 689.824.727 Türk Hava Yolları 590.454.398 Ford Otosan 534.846.340 Tüpraş 355.379.246 Petkim 350.300.771 Emlak Konut GMYO 348.172.739 Yapı ve Kredi Bankası 323.611.929 Kardemir (D) 302.641.134 Gübre Fabrikaları 194.103.924 Ereğli Demir Çelik 185.324.470 ASELSAN 178.343.797 Akbank 151.819.937 Koç Holding 130.166.931 Şişe Cam 112.364.102 Biotrend Çevre ve Enerji 99.448.712 Koza Altın 98.229.739 TAV Havalimanları 95.513.497 Koza Madencilik 89.221.201 Ziraat GMYO 77.976.924 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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