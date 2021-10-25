Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.705.643.582 SASA Polyester 600.597.583 Yapı ve Kredi Bankası 592.202.106 Gübre Fabrikaları 494.655.793 Tüpraş 487.409.494 Akbank 457.955.500 Kardemir (D) 451.558.418 Türk Hava Yolları 421.723.827 Ford Otosan 401.537.383 Ereğli Demir Çelik 377.017.639 Koza Altın 330.104.086 Koç Holding 322.095.747 Şişe Cam 316.559.089 Petkim 261.080.484 ASELSAN 255.194.656 İş Bankası (C) 226.163.691 Bim Mağazalar 215.516.631 Emlak Konut GMYO 204.160.220 Koza Madencilik 154.096.128 Erbosan 151.205.172 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Koronanın en yaygın belirtisiydi! İsveç'te 300 bin kişi koku kaybı yaşıyor

Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi

AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak

Para yüklü helikopter iniş yaptığı esnada düştü

Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak

Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin

Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu

Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı