Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.705.643.582
|SASA Polyester
|600.597.583
|Yapı ve Kredi Bankası
|592.202.106
|Gübre Fabrikaları
|494.655.793
|Tüpraş
|487.409.494
|Akbank
|457.955.500
|Kardemir (D)
|451.558.418
|Türk Hava Yolları
|421.723.827
|Ford Otosan
|401.537.383
|Ereğli Demir Çelik
|377.017.639
|Koza Altın
|330.104.086
|Koç Holding
|322.095.747
|Şişe Cam
|316.559.089
|Petkim
|261.080.484
|ASELSAN
|255.194.656
|İş Bankası (C)
|226.163.691
|Bim Mağazalar
|215.516.631
|Emlak Konut GMYO
|204.160.220
|Koza Madencilik
|154.096.128
|Erbosan
|151.205.172
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi