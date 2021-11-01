Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.661.033.173 Şişe Cam 555.877.129 Türk Hava Yolları 554.997.855 Bim Mağazalar 438.338.914 SASA Polyester 430.756.205 Akbank 399.427.435 Gübre Fabrikaları 372.691.024 Yapı ve Kredi Bankası 371.730.844 Ereğli Demir Çelik 347.850.409 Kardemir (D) 333.448.568 ASELSAN 307.733.506 Tüpraş 282.804.523 İş Bankası (C) 249.915.375 Ford Otosan 247.558.907 Doğan Holding 246.674.377 Koza Altın 232.773.380 Petkim 232.120.231 Biotrend Çevre ve Enerji 169.773.323 Gözde Girişim 160.378.323 Vakıflar Bankası 139.558.096 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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