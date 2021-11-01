Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.661.033.173
|Şişe Cam
|555.877.129
|Türk Hava Yolları
|554.997.855
|Bim Mağazalar
|438.338.914
|SASA Polyester
|430.756.205
|Akbank
|399.427.435
|Gübre Fabrikaları
|372.691.024
|Yapı ve Kredi Bankası
|371.730.844
|Ereğli Demir Çelik
|347.850.409
|Kardemir (D)
|333.448.568
|ASELSAN
|307.733.506
|Tüpraş
|282.804.523
|İş Bankası (C)
|249.915.375
|Ford Otosan
|247.558.907
|Doğan Holding
|246.674.377
|Koza Altın
|232.773.380
|Petkim
|232.120.231
|Biotrend Çevre ve Enerji
|169.773.323
|Gözde Girişim
|160.378.323
|Vakıflar Bankası
|139.558.096
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi