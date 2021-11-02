Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti BBVA 1.553.097.887 Türk Hava Yolları 625.143.104 Şişe Cam 402.138.157 Akbank 382.023.286 Yapı ve Kredi Bankası 374.216.524 SASA Polyester 358.928.529 Ford Otosan 328.700.089 Kardemir (D) 324.942.151 İş Bankası (C) 286.940.802 Koza Altın 240.727.118 Biotrend Çevre ve Enerji 240.697.161 Tüpraş 229.247.764 Petkim 226.569.851 Bim Mağazalar 221.921.349 Ereğli Demir Çelik 219.922.433 Gübre Fabrikaları 174.807.246 Koza Madencilik 166.291.849 Koç Holding 153.194.297 Erbosan 127.086.597 Halkbank 122.970.697 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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