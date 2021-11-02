Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti BBVA
|1.553.097.887
|Türk Hava Yolları
|625.143.104
|Şişe Cam
|402.138.157
|Akbank
|382.023.286
|Yapı ve Kredi Bankası
|374.216.524
|SASA Polyester
|358.928.529
|Ford Otosan
|328.700.089
|Kardemir (D)
|324.942.151
|İş Bankası (C)
|286.940.802
|Koza Altın
|240.727.118
|Biotrend Çevre ve Enerji
|240.697.161
|Tüpraş
|229.247.764
|Petkim
|226.569.851
|Bim Mağazalar
|221.921.349
|Ereğli Demir Çelik
|219.922.433
|Gübre Fabrikaları
|174.807.246
|Koza Madencilik
|166.291.849
|Koç Holding
|153.194.297
|Erbosan
|127.086.597
|Halkbank
|122.970.697
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi