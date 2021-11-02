Üye Girişi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

02.11.2021 13:28
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti BBVA1.553.097.887Türk Hava Yolları625.143.104Şişe Cam402.138.157Akbank382.023.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti BBVA1.553.097.887
Türk Hava Yolları625.143.104
Şişe Cam402.138.157
Akbank382.023.286
Yapı ve Kredi Bankası374.216.524
SASA Polyester358.928.529
Ford Otosan328.700.089
Kardemir (D)324.942.151
İş Bankası (C)286.940.802
Koza Altın240.727.118
Biotrend Çevre ve Enerji240.697.161
Tüpraş229.247.764
Petkim226.569.851
Bim Mağazalar221.921.349
Ereğli Demir Çelik219.922.433
Gübre Fabrikaları174.807.246
Koza Madencilik166.291.849
Koç Holding153.194.297
Erbosan127.086.597
Halkbank122.970.697
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı 13:15 Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı Gece yarısı ilçedeki tüm ışıkları koronavirüs nedeniyle kırmızıya çevirdiler 12:53 Gece yarısı ilçedeki tüm ışıkları koronavirüs nedeniyle kırmızıya çevirdiler İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor 12:36 İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor
4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli! 12:08 4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli! Mektup gönderim ücreti Ekim ayının zam şampiyonu oldu 11:57 Mektup gönderim ücreti Ekim ayının zam şampiyonu oldu Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur 11:50 Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek 11:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi. 11:24 Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi.

Son Dakika Haberleri
12:37 Putin, ABD tehdidine karşı S-500'leri devreye koyuyor
12:24 Takı kavgasından sonra ayrılan çift, birbirlerinden tazminat istedi! Talep edilen tazminat dudak uçuklattı
12:19 Melo'nun Galatasaray'a dönme ihtimali artık yok! Kulüp taraftarın gönlünü bir müjdeyle aldı
12:13 Evlerinizin camlarını açın! Akciğer kanseri yapan Radon gazı tehlikesi olabilir
12:08 4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli!
12:01 Joel Souza ilk kez görüntülendi! Alec Baldwin'in dizi setinde yanlışlıkla yaralanmıştı
11:49 Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur
11:41 Güney Afrika'da azılı katil 7 cinayet işledi, öldürmeye devam etmesinden korkuluyor
11:23 Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi.
11:20 Nİğde FK'nın yeni logosu TFF'ye gönderildi! İşte yeni logo
Futbol dünyasının kalbi Agüero ile atıyor! Sahalara geri dönemez Futbol dünyasının kalbi Agüero ile atıyor! Sahalara geri dönemez         
13:28
2,5 yıllık aşk bitti! Hasan Can Kaya ve Sultan San ayrıldı 2,5 yıllık aşk bitti! Hasan Can Kaya ve Sultan San ayrıldı         
13:12
Putin, ABD tehdidine karşı S-500'leri devreye koyuyor Putin, ABD tehdidine karşı S-500'leri devreye koyuyor         
12:37
Takı kavgasından sonra ayrılan çift, birbirlerinden tazminat istedi! Talep edilen tazminat dudak uçuklattı Takı kavgasından sonra ayrılan çift, birbirlerinden tazminat istedi! Talep edilen tazminat dudak uçuklattı         
12:24
Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada         
12:04
Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu         
11:55
Son Dakika: Merak edilen soru yanıt buldu! Galatasaray, Fatih Terim'in maaşını kamuoyu ile paylaştı Son Dakika: Merak edilen soru yanıt buldu! Galatasaray, Fatih Terim'in maaşını kamuoyu ile paylaştı         
11:38
Tosuncuk,  'Bank' ismini izinsiz kullandığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı Tosuncuk,  'Bank' ismini izinsiz kullandığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı         
11:28
Son bir ayda üç kez zam geldi! Stokçu ve fırsatçılar ciğere dadandı Son bir ayda üç kez zam geldi! Stokçu ve fırsatçılar ciğere dadandı         
11:21
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.         
11:05
En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü! En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü!         
10:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler         
10:31
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş         
08:54
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 13:34:12. #1.13#
SON DAKİKA: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement