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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

11.10.2021 13:48
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA11.676-0,01BIST ANKARA2.1140,18BIST ANTALYA2.5404,27BIST BALIKESİR1.872-0,11BIST BURSA3.7820,53BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA11.676-0,01
BIST ANKARA2.1140,18
BIST ANTALYA2.5404,27
BIST BALIKESİR1.872-0,11
BIST BURSA3.7820,53
BIST DENIZLI1.866-0,79
BIST ISTANBUL1.5470,64
BIST IZMIR3.3050,96
BIST KAYSERI10.1092,04
BIST KOCAELI3.9391,38
BIST KONYA2.2270,96
BIST TEKIRDAĞ9.4200,09
BIST AYDIN1.061-0,15
BIST MANISA1.2860,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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