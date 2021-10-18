Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.313
|0,42
|BIST ANKARA
|2.124
|-0,58
|BIST ANTALYA
|2.451
|-0,22
|BIST BALIKESİR
|1.842
|0,79
|BIST BURSA
|3.875
|0,38
|BIST DENIZLI
|1.809
|0,48
|BIST ISTANBUL
|1.542
|0,28
|BIST IZMIR
|3.315
|0,90
|BIST KAYSERI
|9.747
|0,27
|BIST KOCAELI
|4.045
|-0,43
|BIST KONYA
|2.151
|-0,29
|BIST TEKIRDAĞ
|9.673
|1,04
|BIST AYDIN
|1.039
|-0,28
|BIST MANISA
|1.251
|0,83
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi