Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.313 0,42 BIST ANKARA 2.124 -0,58 BIST ANTALYA 2.451 -0,22 BIST BALIKESİR 1.842 0,79 BIST BURSA 3.875 0,38 BIST DENIZLI 1.809 0,48 BIST ISTANBUL 1.542 0,28 BIST IZMIR 3.315 0,90 BIST KAYSERI 9.747 0,27 BIST KOCAELI 4.045 -0,43 BIST KONYA 2.151 -0,29 BIST TEKIRDAĞ 9.673 1,04 BIST AYDIN 1.039 -0,28 BIST MANISA 1.251 0,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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