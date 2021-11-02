Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.857
|1,94
|BIST ANKARA
|2.191
|-0,27
|BIST ANTALYA
|2.506
|-0,51
|BIST BALIKESİR
|1.895
|0,15
|BIST BURSA
|4.081
|-0,95
|BIST DENIZLI
|1.880
|0,75
|BIST ISTANBUL
|1.659
|0,36
|BIST IZMIR
|3.457
|-0,81
|BIST KAYSERI
|11.400
|3,64
|BIST KOCAELI
|4.598
|0,40
|BIST KONYA
|2.200
|-0,48
|BIST TEKIRDAĞ
|9.628
|0,30
|BIST AYDIN
|1.120
|-0,81
|BIST MANISA
|1.368
|-0,07
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi