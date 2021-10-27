Halk Eğitim'e yeni bina

Mustafakemalpaşa İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitim Merkezi (HEM), yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Hamidiye Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'ne taşınan HEM'in yeni merkez binası

5 katlı olarak inşa edildi. İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitim Merkezi'nin birçok alanda kurs ve eğitim ihtiyacını karşılayacak olan yeni binadaki faaliyetleri, Ekim ayı itibariyle başladı. HEM faaliyetlerine uygun olarak yenilenen binada5 idare odası, 1 danışma,14 el sanatları atölyesi, 1 resim atölyesi, 1 giyim (dikiş) atölyesi, 1 seramik ve çini atölyesi,1 müzik sınıfı, 2 derslik, 1 bilgisayar sınıfı ve 1 anasınıfı yer alıyor. Yeni binanın çatı katında ise 1 konferans salonu bulunuyor. Mustafakemalpaşa'da yakın zamanda faaliyete girecek olan E-Sınav Merkezi içinse buradaki yapım çalışmaları devam ediyor.

Yeni bina, merkez olarak faaliyetlere devam edecek ve Halk Eğitimi Merkezi idari ve Açık Öğretim Ortaokulu/Lisesi iş ve işlemleri buradan yapılacak.

Ayrıca Halk Eğitimi Merkezi'ne ait olan ve Hamzabey Mahallesi Özuzun Sokak No: 19 adresinde yer alan eski binada ise yenileme ve deprem güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Burada ise 1 bilgisayar sınıfı, 1 giyim atölyesi ve 6 el sanatları atölyesiyle kurs faaliyetleri yürütülecek. - BURSA