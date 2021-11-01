Üye Girişi
Havalar soğudu, vatandaş sobacıların yollunu tuttu - Son Dakika

Havalar soğudu, vatandaş sobacıların yollunu tuttu

01.11.2021 18:42
Havalar soğudu, vatandaş sobacıların yollunu tuttu

Denizli'de uzun yıllar ortalamasının üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının mevsim normallerine gerilemesiyle birlikte sobacılarda geciken kış yoğunluğu başladı.

Denizli'de uzun yıllar ortalamasının üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının mevsim normallerine gerilemesiyle birlikte sobacılarda geciken kış yoğunluğu başladı.

Uzun yıllar ortalamasının üzerinde sıcak bir sonbahar mevsimi yaşayan Denizli'de, yağışlara birlikte hava sıcaklıkları mevsim normalleri seviyesine geriledi. Havanın soğumasıyla birlikte, sobacıların işlerinde de hareketlilik yaşanmaya başladı. Geçen yıla oranla soba fiyatlarına yüzde 100 zam geldiğini belirten esnaflar, işlerindeki hareketlilikten memnun olduklarını ve yoğunluğu daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Denizli'de 35 yıldır soba satarak geçimini sağlayan Muammer Çelik, havaların soğumasıyla vatandaşların soba almaya yöneldiğini anlattı. Geçen yıla oranla soba fiyatlarında yüzde 100 artış olduğuna dikkat çeken Çelik, "Havaların soğumasıyla beraber vatandaşlarımız eksiklerini ve ihtiyaçlarını gidermek için sobalarını almaya başladı. Alım gücü geçen senelere göre çok düştü. Geçen yıl ile bu yıl arasında yüz de 100 fiyat farkı var. Geçen yıl sattığımız kuzine soba 650 TL iken bu yıl 1400 TL oldu. Fiyatlarda çok büyük bir artış var. Bu durum ise ister istemez vatandaşa yansıyor. Müşterilerimizden daha çok doğal gazın olmadığı köylerden gelip alıyor. Bunun yanında şehirde yaşayıp, doğalgazı bulunan vatandaşlarda soba alıyor. Vatandaş doğalgaz pahalı olduğu için ister istemez yöneliyor. Vatandaşlarımız pandemiden dolayı köye yönelmesinde soba satışlarında artış olmasına neden oldu. Sobalar yok satıldı. Bu yıl sobaya yöneliş bariz bir şekilde gözüküyor. Soba kulanlar çoğaldı" dedi.

Havaların soğumasıyla soba almaya gelen Feyzi Kobuk ise, soba fiyatlarında artış olduğunu ama sobanın bir mazisi olduğuna dikkat çekti. Kobuk "Havalar soğuyunca biz de sobalara bakmak geldi. Yolumuz sobalara düştü. Geçen yılda soba fiyatları arasında nasıl bir fark var. Soba fiyatları fazla yükselmiş. Sobanın da bir değeri var. Doğalgaza karşı bir mazisi var. Bir ekmek pişiriyorsun. Su kaynatabiliyorsun. Patates kızartabiliyorsun ama doğalgazda bunu yapamıyorsun. Doğalgaz her yeri ısıtıyor. Ama soba başında uymak ısınmak kadar güzel bir durum yok. Pandemi başladıktan sonra insanlar, ister istemez köylere gitmeye başladı. Sobada köylerde mecburen gereksinim duyuyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Muammer Çelik, Sonbahar, Doğalgaz, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Havalar soğudu, vatandaş sobacıların yollunu tuttu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı 18:47 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor 18:36 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık! 18:26 Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!
'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 18:08 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi Shakira ve Pique'nin pozu gündem oldu! Sosyal medyada ilk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar 17:30 Shakira ve Pique'nin pozu gündem oldu! Sosyal medyada ilk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum 17:17 Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı 17:07 Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler 16:36 Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler

Son Dakika Haberleri
18:48 CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi
18:47 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı
18:46 28 yaşındaki Özlem, evinde akrabaları tarafından ölü bulundu
18:35 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor
18:30 "Çiftlik Bank" davası sanığı Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başlatıldı
18:28 Asistan hekimlerin 36 saat çalıştığını belirten Bakan Koca, hiç vakit kaybetmeden yeni talimatları yolladı
18:27 Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi
18:25 Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!
18:10 Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi
18:09 Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük kayıp! Vida da maça götürülmedi
CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi         
18:48
28 yaşındaki Özlem, evinde akrabaları tarafından ölü bulundu 28 yaşındaki Özlem, evinde akrabaları tarafından ölü bulundu         
18:46
Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi         
18:27
Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi         
18:11
Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış         
17:44
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak         
17:11
Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı         
16:49
"Tezkere çatlağı" iddialarına İYİ Partili Çıray'dan cevap: Tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir         
16:13
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor         
14:59
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 18:57:21. #1.13#
SON DAKİKA: Havalar soğudu, vatandaş sobacıların yollunu tuttu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement