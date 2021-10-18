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Havalar soğuyunca hamsinin boyu 13 santime çıktı - Son Dakika

Havalar soğuyunca hamsinin boyu 13 santime çıktı

18.10.2021 11:11
Havalar soğuyunca hamsinin boyu 13 santime çıktı

DÜZCE (İHA) – Havaların soğumaya başlaması ile birlikte balık tezgahlarını süsleyen hamsinin boyu 13 santimetreye kadar çıktı.

DÜZCE (İHA) – Havaların soğumaya başlaması ile birlikte balık tezgahlarını süsleyen hamsinin boyu 13 santimetreye kadar çıktı.

Avlanma sezonu ile birlikte balık severler, denizlerden çıkan taze balıkları balık tezgahlarından almaya başladı. Havaların soğuması ile birlikte tezgahlardaki hamsinin boyu 13 santime ulaşırken, vatandaşlar da lezzetli hamsilerle sofralarını süslemek için balıkçılara koştu. Vatandaşların taze balık tüketirken kaygı yaşamaması için merdiven altı balık satışı yapan yerlerden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunan Düzceli balıkçı Tuncay Kılıç, "Havalar soğumaya başladı. Balıkların yağı dahil her şeyi yerinde. Gıda olarak bakıldığı zaman en uygunu ve en rahat tüketilebilir bir balık. Ama balık alırken dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi nereden balık alındığının çok önemi var. Çünkü balık muhafaza edilmeli. İyi sergilenmeli iyi bakılmalı. Vatandaşlar bilmedikleri yerlerden balık almamalı. Bilinmeyen yerlerde iyi balıklar üste konur, kötü balıklar alta konur. Eve gidip baktığınızda hep kötü balıklar karşınıza çıkar" dedi.

"Bilinen balıkçıdan balık alınmalı"

Vatandaşların her balık tezgahına inanmaması gerektiğini, dolapları olan tezgahlardan balık alınması gerektiğini belirten Kılıç, "Biz şimdi yaz kış dolaplarımızı çalıştırıyoruz. Çalıştırmamızın sebebi balığın hava almaması lazım. Günübirlik balıkların tüketilmesi lazım. Tüketilmez ise dolaplarda saklanılması lazım. Bu yüzden vatandaşlar merdiven altı balıkçılardan veya seyyar balıkçılardan balık almaması gerekiyor. Bildiği tanıdığı yerlerden balık almak daha iyi" diye konuştu.

"Hamsi 13 santimetreyi aştı"

Öncesi sezonda boyutunun küçük olan hamsinin bu yıl 13 santime kadar ulaştığını ifade eden Kılıç, "Hamsinin boyu şu anda gayet iyi durumda. 13 santimetreye kadar çıktı. Tadı, lezzeti, yağı gayet iyi durumda. Geçen seneye oranla çok çok iyi durumda hamsi şu anda. Şu zamanda da hamsi tam tüketilme zamanında. İri hamsinin kilosu şu anda 20 lira. Bugün 20 liraya insanlar yemek bulamayabiliyor. İnsanlar ekmeği nasıl fırıncılardan alıyorsa, balığı da balıkçılardan almaları gerekir" diye konuştu. - DÜZCE

Havalar soğuyunca hamsinin boyu 13 santime çıktı
Havalar soğuyunca hamsinin boyu 13 santime çıktı
Havalar soğuyunca hamsinin boyu 13 santime çıktı
Havalar soğuyunca hamsinin boyu 13 santime çıktı
Havalar soğuyunca hamsinin boyu 13 santime çıktı
Havalar soğuyunca hamsinin boyu 13 santime çıktı
Havalar soğuyunca hamsinin boyu 13 santime çıktı

Tuncay Kılıç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Havalar soğuyunca hamsinin boyu 13 santime çıktı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Havalar soğuyunca hamsinin boyu 13 santime çıktı - Son Dakika
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