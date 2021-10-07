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Honor MagicBook X15 ile bir saatte yüzde 70 şarj - Son Dakika

Honor MagicBook X15 ile bir saatte yüzde 70 şarj

07.10.2021 11:37
Honor MagicBook X15 ile bir saatte yüzde 70 şarj

Honor'un yeni dizüstü bilgisayarı MagicBook X15, 10 saati aşan batarya ömrünün yanı sıra 30 dakikalık şarjla yarım gün kullanım imkanı sunuyor ve bir saatte yüzde 70 oranında şarj düzeyine ulaşabiliyor.

Honor'un yeni dizüstü bilgisayarı MagicBook X15, 10 saati aşan batarya ömrünün yanı sıra 30 dakikalık şarjla yarım gün kullanım imkanı sunuyor ve bir saatte yüzde 70 oranında şarj düzeyine ulaşabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hafifliği ve ergonomisinin yanı sıra hızlı şarj özelliğiyle dikkati çeken Honor MagicBook X15 modeli, kullanıcısına büyük avantajlar sağlıyor.

Intel Core i5-10210U işlemcisi ile gelen Honor MagicBook X15, kompakt yapısının yanı sıra batarya performansıyla aynı anda birden fazla görevi tamamlayabilmeyi ve yüksek performans keyfini her yere kolayca taşıyabilmeyi sağlıyor. MagicBook X15, 8 GB'lik RAM ve sahip olduğu 512 GB SSD depolama alanıyla bu performansı destekliyor.

Bilgisayarın sahip olduğu hızlı şarj özelliği ise bu gibi durumlarda çözüm sunduğu gibi yüksek batarya kapasitesi ile uzun süre kullanım imkanı da sağlıyor.

10 saatten fazla pil ömrü

Batarya kullanımında dikkat edilen en önemli denge pil tüketimi ve optimizasyonda olurken, yüksek donanım aynı zamanda güç tüketimi bakımından yüksek tüketim gerektiriyor. Genelde kaliteli donanımın yanı sıra büyük batarya kapasiteleri ya da şarj süresinin uzun gitmesi için daha düşük teknik ve ekran özellikleri ile karşılaşılabiliyor.

Honor Magicbook X15 modeli ise bu ikilemi ortadan kaldıran özelliklere sahip. 15,6 inç boyutunda Eye Comfort Honor FullView özellikli 1920x1080 çözünürlüklü LCD ekranı ve yüksek donanımına rağmen 10 saati aşan batarya ömrüyle dikkati çekiyor.

Aynı zamanda hızlı şarj imkanı sayesinde farklı senaryolarda da kullanıcının batarya problemini düşünmesini engelliyor. 30 dakikalık şarjla yarım gün kullanım imkanı sunan cihaz, sadece bir saatte yüzde 70 oranında şarj düzeyine ulaşabiliyor.

Uzay grisi renginde satışa çıkan Honor MagicBook X15, Vatan Bilgisayar mağazaları ve online satış kanallarında 5 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Intel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Honor MagicBook X15 ile bir saatte yüzde 70 şarj - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Honor MagicBook X15 ile bir saatte yüzde 70 şarj - Son Dakika
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